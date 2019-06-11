Зеленський звільнив 15 голів ОДА: список

Президент України Володимир Зеленський звільнив 15 голів Обласних державних адміністрацій.

Відповідні укази опубліковані на офіційному сайті президента України.

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Володимир Зеленський звільнив голів ОДА:

О.Мисника – голову Чернігівської ОДА;

В.Лозового – голову Хмельницької ОДА ;

Д.Бутрія – в. о. голови Херсонської ОДА;

С.Барну – голову Тернопільської ОДА;

М.Клочка – голову Сумської ОДА;

Р.Товстого – в. о. голови Полтавської ОДА;

С.Паращенка – в. о. голови Одеської ОДА;

О.Савченка – голову Миколаївської ОДА;

О.Синютку – голову Львівської ОДА;

С.Кузьменка – голову Кіровоградської ОДА;

О.Терещука – голову Київської ОДА;

О.Гончарука – голову Івано-Франківської ОДА;

К.Бриля – голову Запорізької ОДА;

Г.Москаля – голову Закарпатської ОДА;

О.Савченка – голову Волинської ОДА.

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Володимир Зеленський наполягає на звільненні всіх голів Обласних державних адміністрацій. Наразі триває пошук фахівців, які можуть стати головами облдержадміністрацій.

Хто призначає голів ОДА?15 листопада 2017 року набув чинності закон №7126 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби. Згідно з законом, конкурси на посади голів ОДА скасовано. Їх призначає президент за поданням Кабміну.



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