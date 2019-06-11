16:41
11 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кім Чен Ин годує піраній. Путін переосмислює долар
      Вєсті Кремля
      22:30, 10 червня
      Вєсті.UA: Нове кредо Ляшка. Що Онищенко забув в Україні
      Вєсті.UA
      20:31, 10 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ

      Зеленський звільнив 15 голів ОДА: список

      619 Читать новость на русском
      Зеленський звільнив 15 голів ОДА
      Зеленський звільнив 15 голів ОДА / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський звільнив 15 голів Обласних державних адміністрацій.

      Відповідні укази опубліковані на офіційному сайті президента України.

      Важливо: Зеленський пропонує Раді звільнити Луценка

      Володимир Зеленський звільнив голів ОДА:

      • О.Мисника – голову Чернігівської ОДА;
      • В.Лозового – голову Хмельницької ОДА ;
      • Д.Бутрія – в. о. голови Херсонської ОДА;
      • С.Барну – голову Тернопільської ОДА;
      • М.Клочка – голову Сумської ОДА;
      • Р.Товстого – в. о. голови Полтавської ОДА;
      • С.Паращенка – в. о. голови Одеської ОДА;
      • О.Савченка – голову Миколаївської ОДА;
      • О.Синютку – голову Львівської ОДА;
      • С.Кузьменка – голову Кіровоградської ОДА;
      • О.Терещука – голову Київської ОДА;
      • О.Гончарука – голову Івано-Франківської ОДА;
      • К.Бриля – голову Запорізької ОДА;
      • Г.Москаля – голову Закарпатської ОДА;
      • О.Савченка – голову Волинської ОДА.

      Тут прізвища 13 голів: Кабмін погодив звільнення 13 голів ОДА

      Володимир Зеленський наполягає на звільненні всіх голів Обласних державних адміністрацій. Наразі триває пошук фахівців, які можуть стати головами облдержадміністрацій.

      Хто призначає голів ОДА?15 листопада 2017 року набув чинності закон №7126 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби. Згідно з законом, конкурси на посади голів ОДА скасовано. Їх призначає президент за поданням Кабміну.

      президент повноваження
      Які ще повноваження у президента України: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      69541
      Теги: Володимир Зеленський Президент України Новини Чернігова Новини Хмельницького Новини Херсона Тернопіль Новини України Новини політики Суми Новини Полтави Новини Одеси Новини Миколаєва Новини Львова Новини Києва Новини Івано-Франківська Новини Запоріжжя Новини Закарпаття Волинь
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Якими методами лікують рак в Україні
      сьогодні , 16:30 Якими методами лікують рак в Україні
      Олександр Бевза 339
      Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      сьогодні , 16:02 Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      Інна Жолобович 5541
      Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      сьогодні , 08:40 Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      3585
      Ілюзія саморегулювання: коли в Україні з'явиться альтернатива державному регулюванню економіки?
      сьогодні , 15:00 Ілюзія саморегулювання: коли в Україні з'явиться альтернатива державному регулюванню економіки?
      Блог Медіа 140
      Новий чи старий: за яким Виборчим кодексом обиратимуть цей парламент
      сьогодні , 13:31 Новий чи старий: за яким Виборчим кодексом обиратимуть цей парламент
      Ірина Поліщук 603
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук