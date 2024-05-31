У Зеленського підтвердили, що США дозволили бити їхньою зброєю по Росії, але з деякими нюансами

США дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії. Втім, будуть і певні обмеження.

Прессекретар президента України підтвердив, що США офіційно надали дозвіл бити наданою ними зброєю по цілях на території Росії.

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Україна офіційно може бити по Росії американською зброєю

За сінформацією західного видання, рішення американської влади дозволить Україні використовувати ракетні системи HIMARS, надані США, щоб завдавати ударів по російських військах і командно-контрольних центрах.

Прессекретар президента зазначив, що Україна почала отримувати позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з Харковом регіоні.

Хто ще із західних країн дозволив бити по Росії своєю зброєю