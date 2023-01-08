Ось чому війна продовжується: у Зеленського відреагували на розпуск комісії ООН щодо Оленівки

ООН розформувала комісію зі встановлення обставин теракту в колонії Оленівки, де були вбиті українські полонені. На рішення ООН відреагували в Офісі Президента України.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що рішення ООН розпустити комісію пояснює, чому війна Росії проти України все ще триває. Він натякнув на непослідовність у діях ООН.

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Зокрема, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вирішив розформувати місію, адже Росія не дає гарантій безпеки. Та при цьому країна-агресорка зберігає місце в Радбезі ООН.

Чому війна продовжується… Гутерріш розформував місію з розслідування вбивства полонених в Оленівці… Тому що Росія… не дає місії ООН гарантій безпеки та не дозволяє заїхати на місце. Росія – член Радбезу ООН. Але Гутерріш не пропонує покарання Росії, начебто нічого не сталося…,

– написав Подоляк.

Що відомо про рішення ООН