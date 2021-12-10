У Зеленського розкрили деталі розмови з Макроном

Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з Еммануелем Макроном. Український та французький лідери обговорили, зокрема, безпекову ситуацію навколо України.

Глава держави подякував французькому колезі за підтримку на тлі військової ескалації з боку Росії. Той у відповідь відзначив виважену позицію України.

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Макрон підтримує ініціативи України

В ОП розповіли, що політики говорили й про розблокування переговорів "нормандської четвірки". Зеленський наголосив, що Україна готова й надалі активно працювати у межах цього формату. Політики погодилися, що необхідно відновити ефективну роботу Тристоронньої контактної групи. Макрон заявив, що підтримує важливі ініціативи, як стосуються повноцінного повернення до режиму тиші, звільнення полонених та відкриття КПВВ.

Франція та Німеччина підтримали включення США до нормандського формату. У Кремлі відповіли, що не проти. Мовляв, від Вашингтона багато чого залежить.

Напередодні у НАТО виступили на підтримку нормандського формату. Як наголосив генсек Альянсу, це особливо важливо на тлі загрози з боку Росії.

"Північний потік-2" – загроза для Європи

Президенти спілкувалися й про енергетичну безпеку Європи, зокрема – про негативний вплив проєкту "Північний потік-2". Український лідер наголосив, що російський газопровід загрожує цій безпеці. Сторони підкреслили, що важливо урізноманітнити постачання енергоносіїв до Європи, зокрема – завдяки скрапленому природного газу.

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