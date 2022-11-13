У Зеленського спрогнозували, коли Росія дозріє до переговорів

У Володимира Зеленського пояснили, що підтримка війни в Росії щоразу зменшується. Попри це, Москва ще до перемовин не дозріла.

Відповідну інформацію повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк 13 листопада. Він також зауважив, що в Росії триває процес деморалізації.

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Коли Росія буде готова до перемовин

"Підтримка війни в Росії стрімко летить на дно. Від олігарха до чоботаря формується думка: "Час закінчувати", – написав Подоляк.

Радник Андрія Єрмака також додав, що політично та психологічно Росія:

ще не дозріла до справжніх переговорів;

та до виводу військ.

Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська,

– заявив Михайло Подоляк.

Окрім цієї заяви, у Володимира Зеленського говорили, що навряд чи перемовини з Росією відбудуться найближчим часом. Тоді голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що Росія просить перемовин, щоб виграти час для "перезарядки" та посилення своїх позицій.

Однак народний депутат припустив, що може з'явитися можливість відновлення перемовин в другій половині 2023 року. Адже тоді в Росії та США почнуться президентські перегони, тому:

обидві країни намагатимуться демонструвати більше на політичному рівні;

Путін, який не здатен продемонструвати якісь військові успіхи, може намагатись на дипломатичному фронті щось демонструвати своєму народу.

Згодом Арахамія зауважив, що президент України чітко озвучив умови перемовин. Серед них:

відновлення територіальної цілісності;

відшкодування завданих збитків;

а також покарання всіх воєнних злочинців і дієві гарантії, що це не повториться.

Останні заяви про перемовини з Росією

Володимир Зеленський заявив, що керівництво Росії не хоче завершувати війну, воно не втомилось. Натомість Владіміру Путіну потрібна пауза. Президент України пояснив, що чув з боку Росії тільки ультиматуми, на які Київ не згоден.

Перед цим американські ЗМІ написали, що деякі американські чиновники хочуть підштовхнути Україну до дипломатичного врегулювання війни з Росією. До цього вони хочуть вдатись взимку.

Проте військовий експерт та полковник запасу Роман Світан заявив, що Росія просить про переговори для того, щоб ЗСУ припинили наступ. Адже Путіну потрібен Донбас, сухопутний "коридор" до Криму та півострів.

На початку жовтня Володимир Зеленський підписав указ, що Україна може сісти за стіл перемовин з Росією тільки за умови, коли Владімір Путін не керуватиме країну-агресором. Детальніше про інші вимоги Києва читайте за посиланням

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