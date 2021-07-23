Зеленський змінив главу Служби зовнішньої розвідки: новим керівником став Литвиненко

Службу зовнішньої розвідки тепер очолюватиме нова людина. Президент Володимир Зеленський 23 серпня призначив Олександра Литвиненка замість Валерія Кондратюка.

Так, Зеленський звільнив Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки. Наразі причини такого рішення невідомі.

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На його місце президент призначив Литвиненка. Раніше він був директором Національного інституту стратегічних досліджень.

До слова, невідомо чи такі кадрові зміни пов'язані зі скандалом навколо викрадення українського судді Миколи Чауса. Річ у тім, що раніше у генпрокуратурі Молдови заявили про причетність до цього держструктур України.

Хто такий Олександр Литвиненко

Чоловік є доктором політичних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України.

З 2019 року очолював Національний інститут стратегічних досліджень.

Перед тим працював у Службі безпеки України та в Апараті Ради національної безпеки та оборони.

Крім того, Литвиненко обіймав посаду радника директора Інституту проблем національної безпеки при РНБО. З 2019 року був заступником секретаря відомства.