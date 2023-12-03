На Філіппінах стався повторний землетрус, цунамі зафіксували біля Японії

Вже другий день поспіль Філіппіни атакують потужні землетруси. Також внаслідок першого струсу земної кори біля берегів Японії зафіксували цунамі.

Напередодні синоптики попереджали, що на Філіппінах хвилі можуть перевищувати 3 метри, а на тихоокеанському узбережжі Японії цунамі може сягати 1 метра. Всього зафіксовано серію з 22 землетрусів протягом одного дня.

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Землетруси та цунамі

Німецький дослідницький центр геонаук повідомив, що у неділю 3 грудня в регіоні Філіппінських островів у неділю знову стався землетрус. Його магнітуда сягала 6,4 бала, що є трохи слабшою за попередню. Землетрус стався на глибині 10 кілометрів нижче поверхні Землі.

На Філіппінах триває евакуація, проте про значні пошкодження внаслідок природних струсів не зафіксовано. Влада закликала виїхати людей, які живуть поблизу узбережжя Сурігао-дель-Сур і східних провінцій Давао. Раніше там фіксували відключення світла та пошкодження будинків.

Також стало відомо, що внаслідок землетрусу 2 грудня на японському острові Хачідзідзіма, приблизно за 290 кілометрів на південь від Токіо зафіксували цунамі.

Хвилі цунамі все ж досягли берегів Японії / NHK

За інформаціє сейсмологів, хвилі сягали 40 сантиметрів у висоту. Раніше очікували, що вони можуть бути до 1 метру у висоту.

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