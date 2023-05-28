У мережі припускали, що в Києві був "землетрус": Кличко назвав імовірну причину вібрацій
Під час нічної атаки на Київ 28 травня жителі міста писали в мережі, що відчували якісь "дивні підземні поштовхи". Вони припускали, що в столиці міг бути землетрус.
Однак вібрації, які чули кияни виявилися лише звуком від важкої військової техніки. Про це в ефірі національного марафону заявив міський голова міста Києва Віталій Кличко, інформує 24 Канал.
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Кличко розповів про причину "незрозумілих поштовхів у місті"
Київський мер спростував інформацію про те, що у місті був землетрус. За його словами, це міг бути звук від руху транспорту, що доставляє військову техніку на лінію фронту.
Це зброя йде до фронту. Доволі потужна. І може бути вібрація пов'язана з цим,
– наголосив Кличко.
Таким чином очільник столиці підтвердив думку експерта Головного центру спеціального контролю про те, що їхні моніторингові засоби не виявили жодних перешкод. Раніше у центрі стверджували, що це могло би бути інше природне явище, але ніяк не землетрус.
Що відомо про ситуацію з "землетрусом" у Києві
- Повідомлення про "поштовхи" та "вібрації" почали з'являтися у мережі вночі 28 травня під час російської атаки БПЛА на столицю. Спочатку кияни не зрозуміли, що відбувається, а згодом почали припускати, що буцімто стався "землетрус".
- Речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі телемарафону заявив, що відповідні служби згодом пояснять, чи справді відбувся землетрус.
- Згодом у Головному центрі спеціального контролю заявили, що у Києві та області не могло статися землетрусу. Там наголосили, що якби у Києві дійсно зафіксували землетрус, то інформація про інцидент з'явилася б на офіційних ресурсах Центру.
- За день до цього, а саме 27 травня, землетрус магнітудою 3,5 за шкалою Ріхтера зафіксували за 30 кілометрів на захід від Полтави. Місцеві мешканці у мережі відзначають, що відчули сильні підземні поштовхи.