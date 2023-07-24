За 20 кілометрів від Полтави зафіксували землетрус: наскільки він був відчутний

На Полтавщині зафіксували землетрус 23 липня. Це сталося о 21:42 вечора.

Землетрус зафіксували за 20 кілометрів на захід від Полтави. Його магнітуда – 2,6.

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На Полтавщині стався землетрус

Так, Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус за 20 кілометрів на захід від Полтави, магнітудою 2,6 на глибині 7 кілометрів.

За класифікацією землетрусів він відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Нагадаємо, що землетруси з території Полтавської області реєструвалися і раніше, зокрема останні із них 26 травня з магнітудою 3,5 та 8 червня з магнітудою 3,7.

Де стався землетрус на Полтавщині: дивіться карту

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Раніше неподалік від Полтави зафіксували землетрус з магнітудою 3,7 за шкалою Ріхтера. Під час землетрусу деякі місцеві могли помітити незначні коливання предметів у домівках.

До речі, під час нічної атаки на Київ 28 травня жителі міста писали в мережі, що відчували якісь "дивні підземні поштовхи". Вони припускали, що у столиці міг бути землетрус.

Окрім цього, ввечері 26 травня мешканці Полтавської області відчули поштовхи. Причиною цього став землетрус магнітудою 3,5 за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу зафіксували за близько 30 кілометрів на захід від Полтави. Місцеві мешканці у мережі відзначали, що відчули підземні поштовхи.

В Івано-Франківській області 27 квітня стався черговий землетрус. Підземні поштовхи відбулися на глибині 7 кілометрів. Епіцентр був неподалік Яремча. Його зафіксували фахівці Головного центру спеціального контролю.

Також у Закарпатській області зафіксували землетрус. Він був ледве відчутний. Епіцентр землетрусу був розташований на відстані 6 кілометрів на схід від міста Іршава, на глибині 7 кілометрів.