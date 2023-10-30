Зенітний ракетний полк росіян у Криму міг зазнати атаки: знешкоджено 17 окупантів

Ракетно-зенітний полк ППО росіян в окупованому Криму, ймовірно, зазнав атаки вночі 30 жовтня. Унаслідок удару є багато поранених російських військових.

По окупантах в Криму нібито було завдано ракетного удару близько 3 години ночі неподалік від села Оленівка. Було атаковано місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО міноборони Росії.

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Місце дислокації сил ППО окупантів зазнало ракетної атаки

Унаслідок атаки поранено 17 російських військовослужбовців. Також пошкоджено 5 автомобілів, один із них не підлягає відновленню.

У міноборони Росії поки не коментували інформацію про можливий удар по Криму.

У ВМС відреагували на атаку в Криму

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону прокоментував удар по Криму.

Він закликав дочекатися офіційних повідомлень щодо ймовірної атаки.

"Що стосується безпосередньо так званого Кримського мосту, то Росія його перекриває за будь-якої небезпеки, коли вони її вбачають. Тут нічого нового ми не побачимо. Що стосується бойового застосування, то слід все ж таки дочекатися офіційних повідомлень на цю тему", – сказав Плетенчук.

Де розташована Оленівка на карті

Не перша атака в районі Оленівки