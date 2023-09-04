Чому Путін хоче повернутися до зернової угоди: політолог сказав, чого боїться диктатор

Президент Туреччини Реджеп Ердоган приїхав до диктатора Владіміра Путіна, де вони будуть обговорювати і зернову угоду. Вірогідно, що бункерний хотів би її відновити. Але є нюанси.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що з самого початку зернова угода була досить жорсткою. Фактично Україна не мала права воювати в морі, адже будь-що стається – і Росія погрожує вийти з цього процесу.

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Паралельно Росія мала змогу зупиняти і українські, і іноземні кораблі з зерном та загалом шкодити. Також вони били по елеваторах, портах тощо.

Вони наші і не наші кораблі затримували, обшукували. Словом – шкодили. Логіка Путіна зрозуміла – він хоче витіснити українське зерно з ринку. Тому є морська блокада, удари по елеваторах. Але потім вони з цієї угоди вийшли,

– зауважив Сазонов.

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Чому Путін може хотіти повернутися до зернової угоди

Як наголосив Сазонов, після виходу Росії із зернової угоди Україна активізувалася на морі. Одразу почалися удари морськими дронами по Севастопольській бухті, Новоросійську та загалом по кораблях окупантів у Чорному морі.

Очевидно, що така ситуація зовсім не підходить окупантам. Тому й Путін був би не проти повернутися до зернової угоди. Але паралельно він ще й хоче виторгувати собі часткове скасування санкцій.

Україна змогла знайти шлях, за яким судна можуть заходити в українські порти і виходити. Отож, міністр інфраструктури, СБУ та ВМС спрацювали значно ефективніше, ніж Ердоган та компанія. А Путін намагається максимум виторгувати навколо проблеми, яку вирішили без нього. Збройні Сили України придумали краще рішення,

– наголосив Сазонов.

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