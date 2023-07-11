Це питання світу, – Данілов припустив, чи зірве Путін "зернову угоду"
Кремлівський диктатор Владімір Путін погрожує зірвати "зернову угоду". Однак це світове питання, тому, найімовірніше, Росії не дадуть цього зробити.
Про це 24 Каналу заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. За його словами, останні події у Росії показали, що це безконтрольна територія і ніякого "царя" там нема.
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Чутливе та важливе питання
Олексій Данілов зазначив, що Росія вже неодноразово погрожувала щодо "зернової угоди". Після спілкування із представниками певних країн все ставало на свої місця.
"Зернова угода" продовжувала працювати. Це питання світу, дуже важливе та чутливе. Якщо ми не будемо годувати світ, то ті голодні люди, які лишаться через дії Росії без їжі, матимуть велику проблему не лише на території своєї країни, а завдаватимуть клопотів іншим країнам. Тому це буде спільна робота. Думаю, що все буде добре,
– вважає він.
Данілов про "зернову угоду": дивіться відео
Погрози Путіна щодо "зернової угоди"
- Юридично зернову угоду 17 травня продовжили ще на 2 місяці. Фактично Росія робить все можливе для того, щоб Україна не могла експортувати своє продовольство. У британській розвідці повідомляли, що країна-агресорка сповільнює перевірки, а також активно блокує певні судна.
- Під час зустрічі із так званими "воєнкорами" Владімір Путін цинічно заявив, що Росія може вийти із "зернової угоди". Він почав бідкатися, що буцімто "умови" російської сторони "не виконуються". Він традиційно звинуватив у всьому Україну, бо нібито "Київ постійно атакує зерновий коридор дронами".
- Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що "зернова угода не має шансів". Він сказав, що Росія нібито "кілька разів йшла на поступки" та продовжувала угоду.
- Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни розпочали блокаду українських портів. Пізніше Туреччина разом з ООН підписали окремі угоди з Україною та Росією про "зерновий коридор" у Чорному морі. Дія зернової угоди має спливти 17 липня.