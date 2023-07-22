Пропонувала угоду Катару: у FT розповіли, як Росія хоче витіснити Україну з ринку зерна

У Кремлі заявили, що не мають наміру продовжувати зернову угоду. Західні аналітики припускають, що росіяни будують власний план постачання зерна в Африку. Очевидно, їхня мета – витіснити цей аграрний економічний сегмент України зі світового ринку.

За даними міжнародних ЗМІ, президент Росії Владімір Путін запропонував Катару домовленості щодо зерна за посередництва Туреччини. Однак ця ініціатива диктатора була відхилена обома країнами, – власне, Катаром і Туреччиною. Водночас на офіційному рівні заяв щодо цього поки не було.

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Провальна ідея Москви

План "бункерного" полягав у доставленні одного мільйона тон російського зерна до Туреччини коштом Катару, задля його подальшого відправлення "країнам Африки, які цього потребують". Мало це б відбутись на "пільгових умовах".

Ні Катар, ні Туреччина не погодилися з ідеєю, яку Москва ще не винесла на формальний (офіційний – 24 Канал) рівень. Ймовірно, Кремль вперше висунув ідею постачання зерна в Африку ще минулого року,

– йдеться у матеріалі Financial Times з посиланням на анонімні авторитетні джерела.

Зверніть увагу! Очікується, що на офіційному рівні Москва висуне свою пропозицію щодо зерна на саміті з африканськими лідерами в Санкт-Петербурзі уже наступного тижня або під час візиту Путіна до Туреччини в серпні.

Як і Захід, Україна з глибокою підозрою ставляться до таких ініціатив Росії. До того ж зараз окупанти активно атакують Південь нашої держави, очевидно, маючи на меті досягнути військово-морської блокади чорноморських порти нашої держави. Як відомо, вони зараз рятують економіку України.

Росія продовжує жорстоко бомбардувати портові міста України після того, як вона вийшла з Чорноморської угоди за посередництва ООН і Туреччини. Домовленості дозволили експортувати 33 мільйони тонн зерна. Україна назвала ці дії спробою знищити можливість постачати продовольством країни глобального півдня.

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