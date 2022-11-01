Україна, Туреччина та ООН призупинили експорт зерна: що буде далі робити Росія

Росія вигадала черговий шантаж – продовольчий. Попередні не дали ніяких результатів, бо найголовніші результати – на полі бою, де успіхів у Росії немає.

Таку думку 24 каналу озвучив американський політолог Раміс Юнус. Раніше повідомлялось про те, що Україна, Туреччина й ООН призупинили рух суден "зерновим коридором" на день.

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Росія намагатиметься витискати максимум

Юнус розповів, що продовольчим шантажем Росія буде намагатись витиснути максимум. Принаймні той, який їй дозволить та ж Туреччина, бо на кону і її авторитет. Путіну не потрібні проблеми з Ердоганом, бо в них і так є дуже багато проблем, як-от Чорне море, Лівія, Сирія, Південний Кавказ.

Далеко не випадково вони 1 листопада говорили телефоном. Тому рівень шантажу нічим не буде відрізнятись від інших видів із самого початку. Путін ніде не досягнув успіхів,

– зазначив американський політолог.

Юнус про те, що буде Росія після того, як Україна, Туреччина та ООН призупинили експорт зерна: дивіться відео

У Путіна немає інших варіантів

Він продовжив, що є причини того, чому Путін робить так. Це все через те, що на полі бою успіхів немає. Тому більшу увагу слід приділяти цій тематиці, бо саме вона визначає порядок денний.

"Ця тематика й породжує елементи шантажу. А він б'є по Кремлю, а не по Україні чи по всьому світу. Навпаки, це посилює підтримку", – зауважив Юнус.

За його словами, Путін має або перемогти на полі бою, що неможливо, або знайти ричаги впливу на Україну або на Захід. Зокрема, нині на порядку денному G20, і Путін уже не впевнений, що поїде туди. Він не впевнений у своїх позиціях там.

Зеленського ж приймуть так, як треба, навіть, якщо це буде через інтернет. На G7 Зеленський замінив восьмим Путіна. На G20 Зеленського не було, а тепер він буде,

– наголосив американський політолог.

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