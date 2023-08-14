Демонстрація слабкості й тупості Путіна, – Давидюк про "зупинку" Росією судна в Чорному морі

Владімір Путін намагається демонструвати силу, хоча боїться навіть на годину залишити Росію, бо там щохвилини може трапитись державний переворот. Спроба зупинки корабля у Чорному морі лише підтверджує його слабкість.

Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк. Путін з одного боку грає в "браваду", а з іншого боку боїться їхати в Стамбул і анулює раніше анонсований візит.

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"Він боїться, що буде як в Пакистані: аеропорти будуть його не приймати, а всередині країни вже тричі стався державний переворот. Тому спроби відволікати ситуацією з моряками – це демонстрація його слабкості. Демонстрація його тупості й того, що він не може прорахувати наперед", – мовив політичний експерт.

Він наголосив, що зерновий коридор все одно працюватиме, питання лише у тому, яку ціну заплатить за це Росія.

Спроби монополізувати Чорне море

Агресивні спроби Росії встановити гегемонію у Чорному морі можуть викликати питання у країн-членів НАТО, які претендують на безпечне пересування у його акваторії.

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"Якщо говорити про спробу монополізувати Чорне море, то збираймо форум Чорного моря. Росія там що, головна чи єдина? Є країни, у томи числі члени НАТО, чию свободу і незалежність у морі зараз обмежують росіяни", – обурився Давидюк.

Він запропонував перевозити українське зерно з гирла Дунаю болгарськими, румунськими та турецькими кораблями.

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