Жахи окупації: на звільнених територіях виявили тіла понад тисячі людей
Джерело:МВС України
Після деокупації в українських населених пунктах все частіше знаходять вбитих військом Путіна жителів. Правоохоронці вже ексгумували понад тисячу тіл.
Аби ідентифікувати жертв російської армії, доводиться проводити ДНК-аналіз. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
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У яких регіонах виявили тіла загиблих мешканців
Денис Монастирський розповів, що на деокупованих територіях вже виявили понад 1 000 тіл. Зокрема:
- на Донеччині – 268 тіл. Наразі ідентифікували лише 175.
- На Харківщині – знайшли 765 тіл. Попередньо ідентифікували – 453 особи.
- На Херсонщині небагато населених пунктів, як українська поліція вже взяла під контроль. Однак, на жаль, там теж виявляють тіла загиблих жителів. Зокрема,вже знайшли 44 тіла. Поки вдалося ідентифікувати лише трьох.
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У чому складність розкриття воєнних злочинів
Денис Монастирський зазначив, що фактично всі експертизи доводиться проводити через ДНК-аналіз. Посадовець пояснив, що візуально встановити схожість зараз вже майже неможливо.
Відбирається ДНК тіл, ідуть запити родичів про зниклих… Потім родичі здають ДНК і йде порівняння. Тоді ми можемо казати, що ідентифікована та чи та особа,
– розповів очільник МВС.
Наразі черга на ДНК-експертизу складає в середньому два місяці.
Коротко про масові поховання на Харківщині та Донеччині
Після деокупацію Ізюма у лісосмузі виявили масові поховання людей. Зокрема, знайшли тіла понад 400 людей. Частина з них мають жорстокі сліди катувань.
Очільник Харківської ОВА повідомив, що майже всі ексгумовані мають ознаки насильницької смерті. Окрім того, одне з тіл, яке показали журналісти, було із зав'язаними руками. За словами військових, це може свідчити про вбивство полонених.
Пізніше масові поховання виявили і на Донеччині. Зокрема, у Святогірську та Лимані. На одній з ділянок знайшли понад сотню тіл.
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