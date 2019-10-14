Жахлива ДТП зі "швидкою" у Києві: дві людини загинуло, 5 постраждалих – фото, відео

Інцидент стався ввечері 14 жовтня на перехресті бульвару Перова й проспекту Ватутіна в Києві. Внаслідок автомобільної аварії за участі "швидкої", на місці загинув водій, пізніше стало відомо про смерть фельдшера "швидкої". Ще 5 осіб отримали травми різного ступеня важкості.

Водійка з двома дітьми рухалася вулицею Ватутіна на автомобілі "Пежо" в напрямку Троєщини. Вона проїжджала на зелене світло коли "швидка", яка перевозила хвору дитину, рухаючись на червоне протаранила автомобіль жінки, повідомляє dtp.kiev.ua.

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Удар був такої сили, що "швидка" перекинулася на бік. Водій авто дуже сильно вдарився головою від чого загинув на місці.



Ще двох лікарів швидкої госпіталізували в критичному стані

Усі хто перебував у кареті "швидкої" окрім водія госпіталізували. Після аварії стало відомо, що один з лікарів, який був у критичному стані, також загинув. Інший лікар наразі перебуває у критичному стані. Дитина, яку транспортували, зараз в стані середньої тяжкості.

Постраждали також водійка та двоє її дітей, що перебували в "Пежо". Вони були терміново госпіталізовані.

Очевидці аварії стверджуються, що водій "швидкої" увімкнув сирену лише за кілька секунд до удару.

Дивіться відео з місця події:

До слова, кілька днів тому у столиці сталася схожа аварія за участі "швидкої". На перехресті Антоновича і Жилянської внаслідок ДТП спецавто медиків перекинулося набік.

На момент аварії у салоні швидкої перебувала бригада медиків і пацієнт. На щастя в цьому інциденті ніхто серйозно не постраждав.