Жахлива ДТП зі "швидкою" у Києві: дві людини загинуло, 5 постраждалих – фото, відео
Інцидент стався ввечері 14 жовтня на перехресті бульвару Перова й проспекту Ватутіна в Києві. Внаслідок автомобільної аварії за участі "швидкої", на місці загинув водій, пізніше стало відомо про смерть фельдшера "швидкої". Ще 5 осіб отримали травми різного ступеня важкості.
Водійка з двома дітьми рухалася вулицею Ватутіна на автомобілі "Пежо" в напрямку Троєщини. Вона проїжджала на зелене світло коли "швидка", яка перевозила хвору дитину, рухаючись на червоне протаранила автомобіль жінки, повідомляє dtp.kiev.ua.
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Удар був такої сили, що "швидка" перекинулася на бік. Водій авто дуже сильно вдарився головою від чого загинув на місці.
Ще двох лікарів швидкої госпіталізували в критичному стані
Усі хто перебував у кареті "швидкої" окрім водія госпіталізували. Після аварії стало відомо, що один з лікарів, який був у критичному стані, також загинув. Інший лікар наразі перебуває у критичному стані. Дитина, яку транспортували, зараз в стані середньої тяжкості.
Постраждали також водійка та двоє її дітей, що перебували в "Пежо". Вони були терміново госпіталізовані.
Очевидці аварії стверджуються, що водій "швидкої" увімкнув сирену лише за кілька секунд до удару.
Дивіться відео з місця події:
До слова, кілька днів тому у столиці сталася схожа аварія за участі "швидкої". На перехресті Антоновича і Жилянської внаслідок ДТП спецавто медиків перекинулося набік.
На момент аварії у салоні швидкої перебувала бригада медиків і пацієнт. На щастя в цьому інциденті ніхто серйозно не постраждав.
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