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      Жахлива ДТП під Києвом: від удару машини чоловіка розірвало на частини – відео

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      Смертельна ДТП під Києвом / kiev.informator.ua

      Під Києвом на Бориспільській трасі сталося ДТП. Поблизу населеного пункту Проліски автомобіль Toyota Highlander збив пішохода. Від удару тіло розірвало на частини.

      Аварія сталася 14 грудня близько 20:30. Про це повідомляє "Інформатор".

      До теми: Смертельні та шокуючі: найгучніші ДТП у 2019 році

      За попередньою інформацією правоохоронців, на лінію "102" звернувся водій Toyota, який повідомив про те, що збив людину. На місце терміново направили екіпаж поліції і медиків. Але, лікарі були безсилі. Тіло загиблого розірвало на частини.

      За словами поліцейських, водії які проїжджали повз, зупинялися і намагалися не допустити наїзд на людські останки до приїзду правоохоронців. На жаль, уникнути цього не вдалося. Частини тіла, які лежали на дорозі, розтягували проїжджаючі машини. Їх розкидало в радіусі 300 метрів по смугах руху.

      Також очевидцям вдалося поспілкуватися і з водієм Toyota. Він розповів, що їхав в крайньому лівому ряду в бік Борисполя. Під час руху він відчув удар і почав перебудовуватися на узбіччя, щоб зупинитися і подивитися, що сталося. Тільки після повної зупинки чоловік побачив пошкодження автомобіля і пішов подивитися, що призвело до таких пошкоджень. Там він побачив частини тіла і відразу ж подзвонив у поліцію.

       

      Аварія під Києвом / фото Інформатор

      Водій Toyota додав, що перед ним був ще один заявник, який також повідомив, що на автомобілі BMW збив пішохода. Ця машина рухалася в бік Києва, але на ній пошкоджена тільки частина бампера. Можливо, що він зачепив вже частини тіла.

      Відзначимо, що по тілу загиблого важко було визначити навіть стать. Всі деталі страшної аварії мають з'ясувати правоохоронці.

      Відео (+18) з місця смертельної ДТП у Києві:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва
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