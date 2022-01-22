"Жахливі масштаби": Москва не може змиритись з розвитком української мови

22 січня 2022 , 19:38
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Джерело:

МЗС Росії

У Міністерстві закордонних справ Росії обурені тим, що українська мова в Україні все більше популяризується. Там невдоволені, що вона приходить на зміну російській у різних сферах.

Такі слова були реакцією МЗС Росії на заяву Держдепартаменту США про російську дезінформацію щодо України. У США запевнили, що немає жодних правдивих даних про те, що українська влада утискає російськомовних.

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У Кремлі запалало з цього приводу.

Що сказала Москва

МЗС Росії вкотре заговорило про утиск російськомовних громадян. 

Порушення прав багатомільйонного російськомовного населення в Україні досягли жахливих масштабів,
– зазначило МЗС Росії у відповіді США.

Країна-агресорка також назвала українські закони про мову, освіту та корінних народів "дискримінаційними", адже вони витісняють російську з усіх сфер життя. Це дуже не подобається Москві.

Важливо. Рада ухвалила закон про корінні народи 1 липня 2021 року. Детальніше про нього можна прочитати тут.

"Зеленський у явно ксенофобському ключі публічно запропонував етнічним росіянам забиратися з країни", – додали в Росії.

Згадали і заяву мовного омбудсмена Тараса Кременя про те, що нелюбителі української мови можуть їхати туди, де їм комфортніше.

До слова. У Держдепартаменті США також згадали ситуацію з порушенням прав людей в окупованому Криму. Натомість Москва також відповіла, що нібито ця ситуація "не просто покращилась, а стала якісно іншою".

Останні провокаційні заяви Москви

  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія, мовляв, ніколи не загрожувала українському народу.
  • Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков вкотре відзначився цинічною заявою про нібито "громадянську війну".
  • США підготували "18 сценаріїв через можливе вторгнення Росії в Україну". Натомість Пєсков відповів, що у них теж є свої сценарії.

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Автор: Тетяна Пасічник