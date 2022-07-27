"Жест доброї волі": окупанти збили власний бойовий вертоліт на Херсонщині

27 липня 2022 , 03:29
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

російські окупанти на Херсонщині вдарили по своїй же авіації. Вони збили свій бойовий вертоліт.

Відповідну інформацію підтвердив Генеральний штаб ЗСУ 26 липня. Перед цим вороги накрили вогнем свої ж війська на Херсонщині

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Окупанти вдарили по своїй техніці

"Жест доброї волі" від окупантів. Минулої доби (мовиться про 26 липня – 24 канал) три російських Ка-52 на Херсонщині мали намір атакувати наші підрозділи. Але завдали удару по своїх,
– повідомили в Генштабі. 

Повертаючись, вертольоти окупантів потрапили під "дружній" вогонь переляканих розрахунків протиповітряної оборони російських військ.

"Російська ППО ніколи не відрізнялась точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох. А жаль", – прокоментували в Генеральному штабі Збройних Сил України. 

Довідка. Варто пригадати, що наприкінці червня ЗСУ завдали нових ударів по Зміїному. Через це ворог був змушений евакуюватися. Боячись визнати поразку, у росії втечу сил підтвердили, проте сказали, що нібито це був "жест доброї волі". З цієї фрази українські військові почали сміятись,а невдачі та поразки росіян називати "жестами доброї волі". 

Останні втрати ворога: коротко

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Автор: Діана Квасневська