Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Россия должна перестать существовать".

1. "Меня мучили: душили меня пакетами, били, током пытали" – освобожденный позавчера из крымской тюрьмы харьковчанин Александр Стешенко рассказал о пытках, которым его подвергли оккупанты после того, как похитили на Чонгаре при въезде в Крым 11 апреля 2018 года.

2. Задержанного в апреле 2019 года украинскими пограничниками при выезде из аннексированного Крыма, члена незаконного вооруженного формирования (батальона "Сомали") осудили на 8 лет тюрьмы.

Задержанного в апреле 2019 года украинскими пограничниками при выезде из аннексированного Крыма, члена незаконного вооруженного формирования (батальона «Сомали») осудили на 8 лет тюрьмы https://t.co/UUwHO9ypne pic.twitter.com/oLYcUzO8db — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 8 августа 2019 г.

3. В парке им Шевченко в Симферополе приступили к строительству развлекательного центра. Жители оккупированной столицы АРК шокированы:

Вот и пришел конец единственному не застроенному парку в Симферополе! В самом центе зеленой зоны, в 10 метрах от детской площадки началось строительство развлекательного центра! Варварски ломаются красивые, здоровые деревья! Копают глубокий котлован, строят капитальное строение.

Напомню, в этом парке в честь 200-летия Кобзаря 9 марта 2014 года состоялся один из последних масштабных митингов крымчан против оккупации полуострова россией. Вот как это было.

Крым. В парке им Шевченко в Симферополе приступили к строительству развлекательного центра.Сооружение возводят прямо у детской площадки,варварски уничтожая деревья.Парк отдан под застройку. Жители оккупированной столицы АРК шокированы. На фото - 09.03.2014 https://t.co/ZMzTI3V3Nm pic.twitter.com/QfbimqWc41 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 7 августа 2019 г.

4. "Получается, что воровство – это и есть основа государственного устройства рф. Воруют наверху, значит, можно и внизу. Законы не работают. Беспредел полнейший. Вот и получили, что хотели, такого не было никогда", "Может, стоит наконец подумать, куда мы вернулись??? И не пора ли освободиться от российской говени???" – так жители Крыма комментируют масштабную застройку и дерибан Крыма оккупантами, а также с ностальгией вспоминают, как было "при Украине". Прочтите сообщения и посмотрите фоторепортаж.

5. В детском лагере "Лесной" оккупанты учат детей обращаться с оружием. И даже конкурсы соответствующие проводят.

Судак

ДОЛ "Лесной" 3-я смена.

детство такое в гавани pic.twitter.com/IaHX9vb0Rf — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 8 августа 2019 г.

6. Клумба – не помеха новому забору вокруг джанкойской школы №8. Террорист не пройдет!

Клумба — не помеха новому забору вокруг джанкойской школы №8.

Террорист не пройдет! pic.twitter.com/wcL7rCHVq6 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 8 августа 2019 г.

7. Никаких развлечений на военной базе. Появились подробности террора против скрепных туристов. Цитирую севастопольских пропагандонов:

"Дорогу на плато Ай-Петри перекрыли в самый разгар сезона. Официальная версия – борьба с нелегальными перевозками, говорят в Ялте, но за знак не пускают даже лицензированные автобусы. Когда закончится "облава", в которой участвует лично начальник ГИБДД Крыма Анатолий Борисенко, неизвестно. Турфирмы терпят многотысячные убытки, а туристы вынуждены либо отказываться от поездки, либо стоять в очереди на канатку по 5-7 часов. Люди стоят под палящим солнцем, на ветру, под дождем. На днях на плато было +7, люди простояли много часов, в итоге экскурсовод попала в больницу с воспалением легких. Организаторы туров терпят убытки.

Дорога Бахчисарай-Ялта через плато Ай-Петри была построена в конце XIX века, но никогда за все время своего существования она не была в таком упадке, говорит Анастасия – опытный экскурсовод, которая в течение 16 лет ежедневно возила экскурсантов по этому маршруту. При Украине полотно регулярно ремонтировали. Тогда на крутом серпантине проводились международные соревнования "Крым Ялта Ралли", и полотно, и подпорные стены нужно было содержать в порядке. Весной и летом ставили латки, осенью перекладывали целыми полосами. Перед зимним сезоном все мелкие трещины заливали вязким битумом, чтобы в них не попадала вода – из-за перепадов температур она замерзает и оттаивает по несколько раз в сутки, разрушая асфальт. При россии на трассу "забили" – ремонта на ней не было несколько лет. Трещины и ямки превратились в глубокие колдобины, преодолеть которые без ущерба для подвески под силу лишь внедорожнику. Местами полотно и подпорные стены повредили оползни. Крымские туроператоры пожаловались на действия ГИБДД в Минкурортов Крыма. Но там лишь подтвердили: дорога для автобусов закрыта, проезд на плато запрещен, нарушителей будут штрафовать".

Прочтите,какой ад оккупанты устроили своим скрепным туристам,перекрыв дорогу на Ай-Петри,а также туроператорам,лишив их доходов. Кроме того,местные жалуются, что "при Украине" трассу ремонтировали и проводили международные соревнования. Теперь все рушится> https://t.co/Okaq9n89w2 pic.twitter.com/xg8es0LINW — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 8 августа 2019 г.

8. Оккупационный "суд" Севастополя обязал рашиста Олега Зубкова за свой счет снести десятиметровую рекламную конструкцию из букв "Парк львов Тайган" – визитная карточка парка. Зубков скулит, что "рекламная конструкция внесена в книгу рекордов россии, как самая большая рекламная конструкция в россии".

9. В Симферополе отныне разрешено материться: "Иду по рынку. Слышу, такооой мат витает в воздухе: "Та на йух ту россию! Да чтоб она! Кому стало легче? Я, вон, две головки чеснока покупаю!". После паузы продавец вдруг говорит: "Материтесь, материтесь, ничего страшного, это можно".

10. Какой-то залетный понаех интересуется, куда он попал: "Крымчане, у всех беда со связью и мобильным интернетом? Позвонила на горячую линию, мне сказали, что все работает в штатном режиме, а если вас не устраивает, то перейдите к другому оператору! К какому???? Так Крым – россия, или вообще где мы????????".

Комментарии: "Очень плохо работает интернет МТС, последние дни просто беда!!", "Нет у нас ни Магнита, нет Пятерочек, ни Сбербанка, вот и думайте, где мы. Отвечу за вас: в полной жо*е, а прошло 5 лет", "Крым – это оккупированная зона, кто до сих пор не понял. Тут до сих пор роуминг", "Как-то ехали в Евпаторию через Симферополь. Ну, думаем, до Симфа-то доедем, а там по навигатору, т.к. город не знаем. Хрен там – "спасибо" мобильному интернету МТС", "Мы в большой деревне. В Крыму ничего нормального нет", "Крым у россии – как Гонконг у Китая. Типа россия, но как бы и не россия", "Связь МТС в Крыму – говнище редкое, конечно", "У Сбербанка спросите, где мы", "Крым – россия, только на уровне госструктур. На уровне бизнес-проектов Крым – это шанс отвернуть от своего дела зарубежных партнеров и просрать больше, чем получить. И пока так будет, мы в жопе", "Вот так мы и живем!".

Крым. Какой-то залетный понаех интересуется, куда он попал: "Так Крым - россия, или вообще где мы????????". Ватники в комментариях пытались сформулировать мысль. К утешительным для себя выводам не пришли pic.twitter.com/LrPIzzFt9b — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 8 августа 2019 г.

11. Слезы ватного предателя: "Нас держат на правах изгоев или бедных родственников, которые и даром никому не нужны – ни "своим", ни чужим. Допотопная связь (спасибо, что еще не полевые телефоны!), ни одного серьезного банка к нам так и не зашло. Мировые наглосакские санкции этой всей гейропейской вонючей петушни. Даже Китай присоединился к санкциям! Ну, ладно, эти – твари, а "свои" чего боятся?! Или в трансы их не примут? А как же тогда "патриотизм", "бессмертный полк", "субботники"?? "День победы" наконец?! Цены и социалка растут. Пенсий и зарплат достойных почти нет. Медицина никакая. Образование смешное, и то от негров из США это драное ЕГЭ перетащили!".

P.S. Москва допустила возвращение Крыма Украине при одном условии: для этого россия должна перестать существовать. Так прокомментировал обещание Зеленского вернуть Крым Украине зампредседателя комитета Совета Федерации мордора по международным делам Владимир Джабаров. Многие крымчане согласились со словами оккупанта и выразили надежду, что россия перестанет существовать как можно скорей. Судя по всему, все руководство россии в поте лица над этим работает. Не останавливайтесь!

Зампредседателя комитета Совета Федерации мордора по международным делам Владимир Джабаров заявил, что для деоккупации Крыма "россия должна перестать существовать". Меня такой вариант абсолютно устроит pic.twitter.com/7b0au2FWIQ — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 8 августа 2019 г.

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