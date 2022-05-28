Житель Херсонщини вкрав "УРАЛ" в окупантів і передав його ЗСУ

Хоробрості українців немає меж. Яскравим доказом цього є Андрій Грушко з Херсонської області. Він поцупив у російських загарбників "УРАЛ" і передав його ЗСУ. Розповідаємо, як йому це вдалося.

Історією сміливого чоловіка поділилося угруповання військ "Південь". Чоловік зізнається, що "полював" за здобиччю протягом кількох днів.

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Спочатку чоловік просився до армії, але не взяли

Андрій Грушко розповів, що від початку війни він хотів воювати проти російських загарбників. Утім, йому відмовили через вік. Невдовзі населений пункт, де мешкає чоловік, окупували. Тож він вирішив бодай якось допомогти українському війську.

Чоловік зізнається, що спочатку його охопив страх. Адже всі ми знаємо, що воювати доводиться не лише проти "ваньок", а й справжніх головорізів. Але пізніше він спробував бодай чимось допомогти нашим військовим. І тут у пригоді став "УРАЛ" ворога.

Я декілька днів спостерігав за "УРАЛом". І щойно його покинули, заліз в нього та поїхав,

– сказав він.

Мешканець Херсонщини сором'язливо додає, що героєм себе не вважає. Він, каже чоловік, просто намагався робити щось хороше та накапостити російським загарбникам.

Зауважимо, що мешканці цієї області не вперше цуплять з-під носа окупантів техніку. Буквально через кілька днів від початку повномасштабного вторгнення танк у росіян вкрали місцеві роми. Зробили це у селищі Любимівка, що неподалік Каховки. І подібних історій за ці три місяці назбиралося безліч.

Звичайно ж, не всю ворожу техніку вдається перетворювати на трофеї. Деяку доводиться знищувати, а разом із нею – самих окупантів.

Скоро буде 30 тисяч знищених окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення на той світ вдалося відправити 29 750 російських військових. І це число щоденно зростає, тож дуже скоро ми наблизимося до круглої цифри у 30 тисяч.

Крім того, на брухт під час війни перетворюється ворожа техніка. Зокрема окупанти більше не скористаються 1322 танками, 3245 бойовими броньованими машинами, 623 артилерійськими системами, 201 установкою РСЗВ, 93 одиницями засобів ППО, 2226 автомобілями й автоцистернами, а також 48 одиницями спеціальної техніки.

На оснащенні у росіян стало на 206 літаків, 170 гелікоптерів, 503 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 115 крилатих ракет, а також 13 човнів менше.

Водночас слід розуміти, що і живої сили, і ворожої техніки у Росії ще досить багато. Але наші військові за три місяці зробили неможливе, давши окупантам такої прочуханки, що країна-агресорка оговтуватиметься ще не один рік, якщо не з десяток!

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