Ось там були мої сусіди – вже нікого немає: чоловік не стримав сліз, згадуючи наслідки удару
Джерело:DW
Житель зруйнованого будинку в Умані розповів, що його сусідів вже немає. Вони загинули від удару російської ракети.
Сергій Любівський жив на 7 поверсі будинку. Його квартира дивом вціліла. Каже, що сусіди загинули.
До речі Босоніж по склу побігла до дітей, – жінка, яка пережила ракетний удар в Умані, пригадала атаку
Ось там були мої сусіди...Вже нікого немає,
– не стримує сліз чоловік.
У будинку всі були свої
Він розповів, що на 9 поверсі жила бабуся з донькою та двома онуками. Вони загинули. На 8 поверсі жив батько з сином, а на 7 – мама з донькою. На жаль, їх також вже немає.
Сергій пригадав, що лише ввечері бачився з сусідами. Він зізнався, що в будинку всі свої, всі знали один одного.
У 1993 році, як будинок здали, всі заселились. Ми всі свої. Тепер їх немає,
– додав чоловік.
Він впевнений, що ціль росіян – вбити побільше людей. Їм байдуже на людські життя.
Удар по Умані
- Вночі 28 квітня росіяни випустили по Україні 23 крилатих ракети Х-101/Х-555. Одна з них влучила у багатоповерхівку в Умані та знищили 27 квартир.
- Вже відомо про 23 загиблих, хоча рятувальна операція триває. Серед жертв – 4 дитини.