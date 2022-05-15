Жителі Маріуполя масово гинуть не лише через обстріл, а й наслідки окупації

15 травня 2022 , 15:56
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Джерело:

телеграм Андрющенка

Окупанти уже майже стерли тимчасово окупований Маріуполь з лиця землі. У місті щодня гинуть люди.

І не завжди лише через обстріли. Про це розповів Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя. 

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Загалом маріупольці повідомляють про нетиповий для мирного життя рівень смертності. Помирає багато людей середнього віку. Люди гинуть не від обстрілів, а наслідків окупації.

Нервові зриви, відсутність медичного сервісу, антисанітарія та знищений імунітет через голод – чотири вершники Апокаліпсису у Маріуполі,
– написав радник мера міста. 

Він додав, що рівень смертності такий, що на місці ексгумованих могил у дворах одразу виникають нові.


Смертність у Маріуполі аномальна / Фото з телеграму Андрющенка

Що може врятувати людей

За його словами, тільки загальна евакуація і допуск гуманітарної допомоги з боку України здатні врятувати жителів Маріуполя, яких Росія буквально тримає у заручниках. 

Ситуація у Маріуполі критична: останні новини

  • Ворог невпинно продовжує бомбардувати місто, застосовуючи при цьому заборонену міжнародними конвенціями зброю. Так, 14 травня окупанти знову вдарили по Донеччині фосфорними зарядами.
  • Також загарбники продовжують обстрілювати завод "Азовсталь", де у повній блокаді ворога перебувають українські захисники та захисниці. У військових залишилося вкрай мало їжі, щодо води – то вони п'ють один стакан технічної води на день.
  • Наразі є інформація, що в укриттях заводу "Азовсталь" перебувають більше ніж 600 тяжкопоранених оборонців Маріуполя. У зв'язку з відсутність медикаментів і нестачу медиків військові не можуть отримати необхідну допомогу. 
Увага! Рідні захисників Маріуполя вимагають провести для українських військових екстракцію. Це процес виведення особового складу будь-якої армії з ворожого середовища, в район, контрольований дружніми силами. Для здійснення екстракції бійців Азовсталі потрібна згода трьох сторін. Однак Росія на цю процедуру не погоджується. 
  • Жителям Маріуполя також суттєво бракує води. Гуманітарно-водна криза посилюється і через збільшення людей, і через потепління.

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Автор: Аліна Оліховська