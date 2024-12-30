Люди фактично виживають: які пріоритети розставляють росіяни в окупованому Маріуполі

Росіяни продовжують чинити шалений тиск на жителів тимчасово окупованих українських територій. Зокрема нещодавно в Маріуполі вони безкарно розтрощили чергову цивільну автівку посеред Нікопольського проспекту. Це сталося під час перекидання окупантами військової техніки.

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів 24 Каналу, що це, на жаль, не перший випадок, коли росіяни вчиняють злочини проти маріупольців. Для окупантів вони є масовкою, яка має підтримувати образ того, що там є місто.

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Повна безправність

"Насправді Маріуполь – це такий "концтабір" військово-логістичного центру. Росіянам потрібна лише обгортка самого міста, в якому живуть якісь люди, працюють, щось роблять", – наголосив Забавін.

Окупантів, за його словами, хвилює тільки одне – переміщення військової техніки та військова база на території кожного захопленого ними міста.

В Маріуполі – повна безправність місцевих жителів і, як підкреслив депутат Маріупольської міської ради, росіяни, окуповуючи нові села та міста, проводять там фільтрацію. Все це вже було в Маріуполі у 2022 році.

Тому ми і закликаємо людей евакуюватися з прифронтових територій, адже життя є найдорожчим. А росіян взагалі не цікавлять люди, їх цікавить виключно територія. Відповідно тому і таке безправ'я та відсутність свобод в окупованих регіонах,

– пояснив він.

Окупанти, за словами Забавіна, забирають житло у людей, яке їм належить за правом приватної власності, і визнають його так званим безхазяйним майном.

Після того як Владімір Путін у своєму виступі сказав, що треба ще активніше розподіляти безхазяйне майно, він фактично закликав своїх ручних псів на окупованих територій активніше "віджимати" житло у мешканців Маріуполя та інших тимчасово окупованих територій,

– відзначив Дмитро Забавін.

А потім через схеми це житло розподіляється між різними гауляйтерами, яких завезли з території країни-агресорки.

На додачу до безправ'я щодо місцевих жителів, у них ще й дуже низька якість життя, відсутнє належне медичне забезпечення, можливість нормального харчування та багато іншого. Люди фактично виживають, а не живуть на цих територіях,

– наголосив він.

Нагадаємо, що росіяни почали депортацію з території тимчасово окупованого Маріуполя родичів військових ЗСУ. Це сталося через те, що окупанти отримали дані про відповідні родини. Вони відібрали насамперед близьких тих, хто був мобілізований, а не тих, хто пішов воювати добровільно. Наразі було депортовано п'ять родин лише впродовж грудня.