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Жителям української Венеції загрожує затоплення: опубліковані фото наслідків паводку

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Жителям української Венеції загрожує затоплення
Жителям української Венеції загрожує затоплення / hromadskeradio.org

Через підняття рівня води в річці Дунай в районі міста Вилкове Одеської області під загрозою затоплення опинилося майно близько 100 тисяч жителів регіону.

Про це повідомляє Громадське радіо.

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Наразі рівень води в річці піднявся до позначки в 155 сантиметрів. Якщо рівень підніметься ще на 10 сантиметрів – це загрожуватиме життю мешканців. Зараз в місті вже затоплено близько 10 городів.

Така ситуація склалася, здебільшого, через танення снігу. Воду з дворів викачують співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій України. Окрім того, місцева влада ініціювала розгорнення оперативних штабів у складі поліції та бійців Нацгвардії.

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов зазначив, що потрібно негайно відновлювати застарілі дамби Дунаю.

На перші позачергові протиаварійні роботи, згідно розрахунків відповідних департаментів, потрібно 117 мільйонів гривень. А наслідки від теоретичної надзвичайної ситуації будуть складати більше 4 млрд. гривень,
– розповів губернатор.

Він додав, що проблема стосується не лише Вилково, а й ще кількох селищ в Кілійському, Ренійському та Болградському районах Одещини.


Воду з дворів викачують співробітники ДСНС/фото Громадське радіо


Вже затомплено понад 10 городів/фото Громадське радіо


Наразі рівень води в річці піднявся до позначки в 155 сантиметрів/фото Громадське радіо

Теги: Новини України Фотоновини Новини Одеси Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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