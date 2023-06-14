"Живий-здоровий і навіть не поранений": Кадиров заявив, що знайшов Делімханова

У середу, 14 червня, боєць ЗСУ Кирило Сазонов повідомив, що "праву руку" Кадирова "задвохсотили" у Приморську. Однак Кадиров поспішив спростувати цю звістку.

Глава Чечні зазначив, що насправді депутат Делімханов нібито живий, про що він "знав з самого початку". Про це повідомили російські ЗМІ та телеграм-канали, пише 24 Канал.

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Кадиров намагається переконати, що з його поплічником все гаразд

Саме ж повідомлення про поранення та загибель Адама Делімханова Кадиров назвав "фейковим вкиданням". Тож він подякував тим, хто міг співпереживати такій втраті серед його оточнення та підкреслив, що "Адам Султанович живий-здоровий і навіть не поранений".

А щоб нібито продемонструвати всім, "насамперед українцям", наскільки нібито "опустилися" наші засоби масової інформації, Кадиров опублікував нібито свіже фото зі своєю "правою рукою".



Кадиров запевняє, що з Делімхановим все гаразд / Російські ЗМІ

Разом з тим лідер Чечні звинуватив ЗМІ, що поширили звістку про поранення Делімханова, у нібито брехні та неповазі до власної аудиторії. Ба більше, зарозуміло додав, що нібито "підлив олії у вогонь", через що навіть автори так званого фейку повірили у нього.

Вочевидь, говорячи про "олію у вогонь", він мав на увазі своє скиглення, опубліковане за декілька годин до "гучного спростування". Тоді він заявляв, що ані його поплічник не виходить на зв'язок, ані сам Кадиров не може знайти його. Ба більше, тоді він звертався до української розвідки та обіцяв щедру винагороду за будь-яку інформацію.



Кадиров звертався до українських розвідників / Скриншот

Тож, за його словами, зараз "герой" Делімханов разом з іншими такими ж "героями" продовжують працювати. Як і підрозділи "Ахмат", які нібито непорушно перебувають на позиціях. І це при тому, що раніше командир "Ахмата" Апті Алаудінов на тлі новин про поранення Делімханова заявив, що повністю знімає підрозділи, дислоковані на Мар'їнському напрямку.