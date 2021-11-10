Жодних військ НАТО на кордоні: Білорусь погрожує Польщі відповіддю "Союзної держави"

Раніше лідер польської опозиції Дональд Туск заявив про необхідність консультацій на рівні НАТО через ситуацію з мігрантами. У Білорусі пригрозили відповіддю "Союзної держави" у випадку появи військ Альянсу на кордоні.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей відреагував на можливість реакції НАТО на ситуацію на польсько-білоруському кордоні.

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Білорусь погрожує Польщі відповіддю "Союзної держави"

За словами Макея, розміщення військ Альянсу на кордоні призведе до того, що у ситуацію втрутиться і Росія.

Будь-які розміщення військ спричинять адекватні заходи у відповідь з боку Союзної держави, як це передбачено військовою доктриною,

– заявив глава МЗС Білорусі.

Нагадаємо, раніше лідер найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа" Дональд Туск висловився про необхідність консультацій на рівні НАТО через кризу на кордоні.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні: коротко

8 листопада з Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів.

В Єврокомісії та НАТО висловили свою стурбованість щодо цього. Захід упевнений, що тисячі вихідців з Ірану, Іраку та Сирії організовано звезли на кордон, аби потім витіснити їх на територію ЄС. Таке рішення, вважають там, ухвалив самопроголошений президент Білорусі.

Олександр Лукашенко натомість заявив, що транзит біженців здійснює "європейська мафіозна структура". Він застеріг Польщу від провокацій на кордоні, куди Варшава та Мінськ вже стягнули війська.

Наразі польські військові та прикордонники стримують сотні нелегальних мігрантів з Близького Сходу. Вони намагаються через польсько-білоруський кордон потрапити на територію Євросоюзу.