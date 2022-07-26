Жодного припинення вогню на Херсонщині не буде, деблокада триває, – Офіс Президента

Збройні Сили України поступово звільняють Херсонщину від російських загарбників і зупинятися не збираються. В Офісі Президента заявили, що наразі жодних переговорів з росією чи припинення вогню не буде, деблокада на Херсонщині триває.

Про це ексклюзивно 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що з росією домовлятися немає сенсу, і цього не буде.

Важливо Вже сьогодні є зручні передумови для звільнення правого берегу Херсонщини, – експерт

За його словами, ніякого перемир’я, ніякої зупинки вогню на Херсонщині не буде.

Я бачив багато спекуляцій, вже йде політична гра щодо цього… Але немає програми зупинки деблокади і знищення російських окупантів на будь-якій території України. Це ключове,

– заявив Подоляк.

Водночас, як наголосив радник глави ОП, російські політики, зокрема лавров чи пєсков заявляють про те, що треба сідати за стіл переговорів.

Проте, Подоляк зазначає, що сьогодні сідати за стіл переговорів з росією немає жодного сенсу.

"Бо для росіян важливо зафіксувати статус-кво, "територіальні надбання" та свою "етапну перемогу", зробити оперативну паузу, набратися сил, деморалізувати Україну і через певний час знову піти в наступ під надуманими приводами", – додав він.

Дивіться повне інтерв’ю з Михайлом Подоляком: відео 24 каналу



ЗСУ звільняють Херсонщину від окупантів