Жодного вторгнення в Україну не буде, – російський журналіст розповів, чого чекати від Росії
Джерело:24 канал
Зараз Кремль продовжує вести сценарій гібридної війни стосовно України. Тобто він надалі влаштовуватиме провокації, однак повномасштабного вторгнення не буде.
Про це в ефірі 24 каналу заявив російський журналіст Ігор Яковенко. Він додав, що вторгнення в Україну не є ціллю для президента Росії Володимира Путіна.
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Чи буде вторгнення
"Зараз знаємо про 100 тисяч військових, які перебувають біля кордонів та можуть зайти на територію України. Однак жодного вторгнення не буде. Усі серйозні військові та політичні оглядачі це прекрасно розуміють", – повідомив журналіст.
За його словами, така авантюра для Путіна буде не сумісна із життям його режиму. Тому вторгнення як такого – не буде, однак провокації продовжуватимуться.
Путін хоче відтворити СРСР
Путінський режим не може існувати без ідеї ослабити Україну. Скористатись якимись внутрішніми проблемами, і в результаті – спробувати відтворити "радянський союз – 2, – підсумував Яковенко.
Журналіст зазначив, що російський президент не може позбутись такої ідеї. Водночас це продовжуватиметься до тих пір, поки Путін залишатиметься в Кремлі.
Яковенко розповів, чого чекати Україні від Росії: дивіться відео
Російські війська на кордоні з Україною
- Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 22 грудня повідомив, що біля українського кордону перебуває понад 100 тисяч російських військових. Також він додав, що трохи далі від рубежів перебуває ще кілька десятків тисяч вояк країни-агресора.
- Видання The New York Times 7 січня 2022 року опублікувало нову карту можливого наступу російських військ. На ній Україна оточена з 3 сторін.
- Водночас за інформацією цього ж видання, Росія переміщує гелікоптери до кордону з Україною. Тим часом пересування російських військ наразі сповільнилося.
- Уже 11 січня Росія почала проводити військові навчання зі стрільбами в прикордонних районах з Україною. У них вона задіяла близько 3 тисяч військових і важку техніку.
- Крім того, 12 січня розслідувачі повідомили, що Росія перекидає військових та техніку з Сибіру та Далекого Сходу в західні регіони. Вони припустили, що техніку підвезуть до російських сил, зосереджених біля кордонів України.