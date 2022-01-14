Жодного вторгнення в Україну не буде, – російський журналіст розповів, чого чекати від Росії

Зараз Кремль продовжує вести сценарій гібридної війни стосовно України. Тобто він надалі влаштовуватиме провокації, однак повномасштабного вторгнення не буде.

Про це в ефірі 24 каналу заявив російський журналіст Ігор Яковенко. Він додав, що вторгнення в Україну не є ціллю для президента Росії Володимира Путіна.

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Чи буде вторгнення

"Зараз знаємо про 100 тисяч військових, які перебувають біля кордонів та можуть зайти на територію України. Однак жодного вторгнення не буде. Усі серйозні військові та політичні оглядачі це прекрасно розуміють", – повідомив журналіст.

За його словами, така авантюра для Путіна буде не сумісна із життям його режиму. Тому вторгнення як такого – не буде, однак провокації продовжуватимуться.

Путін хоче відтворити СРСР

Путінський режим не може існувати без ідеї ослабити Україну. Скористатись якимись внутрішніми проблемами, і в результаті – спробувати відтворити "радянський союз – 2, – підсумував Яковенко.

Журналіст зазначив, що російський президент не може позбутись такої ідеї. Водночас це продовжуватиметься до тих пір, поки Путін залишатиметься в Кремлі.

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Російські війська на кордоні з Україною