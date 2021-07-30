Жодної тилової людини нема, – Данілов про кадрові зміни у ЗСУ
30 липня 2021 , 19:49Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Кадрові зміни у ЗСУ були однією з тем брифінгу після засідання РНБО 30 липня. Олексій Данілов заявив, що наразі в Україні відбувається омолодження армії. Зокрема, її керівників.
Секретар РНБО наголосив, що ті полковники та генерали, яких призначають на посади, вже закінчили вищі навчальні заклади і мають саме українську військову освіту. Це дуже важливо.
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За словами Данілова, Зеленський підтримуватиме молодих військових. Зокрема, полковників, підполковників та майорів.
Всі вони пройшли фронт. Жодних людей з тилу не призначають. Це все – достойні люди,
– наголосив секретар РНБО.
Кадрові зміни у ЗСУ: головне
- Руслан Хомчак пішов з посади головнокомандувача ЗСУ. На цю посаду вже призначали Валерія Залужного.
- Сергія Корнійчука звільнили з посади начальника Генерального штабу ЗСУ. На його місце призначили Сергія Шаптала.
- Володимира Кравченка звільнили з посади командувача Операції об'єднаних сил. На цю посаду призначили Олександра Павлюка.
- Володимир Зеленський зауважив, що після низки змін очікує системнішої роботи у ЗСУ,