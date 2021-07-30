Жодної тилової людини нема, – Данілов про кадрові зміни у ЗСУ

Кадрові зміни у ЗСУ були однією з тем брифінгу після засідання РНБО 30 липня. Олексій Данілов заявив, що наразі в Україні відбувається омолодження армії. Зокрема, її керівників.

Секретар РНБО наголосив, що ті полковники та генерали, яких призначають на посади, вже закінчили вищі навчальні заклади і мають саме українську військову освіту. Це дуже важливо.

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За словами Данілова, Зеленський підтримуватиме молодих військових. Зокрема, полковників, підполковників та майорів.

Всі вони пройшли фронт. Жодних людей з тилу не призначають. Це все – достойні люди,

– наголосив секретар РНБО.

Кадрові зміни у ЗСУ: головне

Руслан Хомчак пішов з посади головнокомандувача ЗСУ. На цю посаду вже призначали Валерія Залужного.

Сергія Корнійчука звільнили з посади начальника Генерального штабу ЗСУ. На його місце призначили Сергія Шаптала.

Володимира Кравченка звільнили з посади командувача Операції об'єднаних сил. На цю посаду призначили Олександра Павлюка.

Володимир Зеленський зауважив, що після низки змін очікує системнішої роботи у ЗСУ,

Засідання РНБО 30 липня відбулося не у Києві як зазвичай, а на Донбасі.