Жорсткий карантин чи його послаблення: що краще для економіки України

Після Великодня Україна розглядатиме два сценарії продовження карантину – жорсткий та м'який. Як вони вплинуть на українців, економіку та чи існує альтернатива – сайт 24 каналу поспілкувався з експертом.

12 березня в Україні запровадили карантин. Згодом його продовжили до 24 квітня, але зрозуміло, що на цьому все не завершиться, адже кількість хворих зростає в геометричній прогресії.

Два сценарії продовження карантину в Україні

Існують два сценарії розвитку подій щодо карантину в Україні.

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Перший – це так званий "китайський" сценарій. Він передбачає короткочасні, але дуже жорсткі обмеження. У Китаї було заборонено виходити з дому більшості населення. Вони могли замовляти їжу, а виходити за продуктами лише за наявності талончика, який видавали не частіше одного разу на два дні. У магазині записували номер паспорту і телефону. Проте це стосувалося не всієї країни, а лише кількох міст.



Карантин в Китаї / GettyImages

Якби Китай ввів жорсткий карантин по всій країні, то він вже лежав би з мертвою економікою і з мільйонами безробітних та бідних. Китай вводив жорсткий карантин у кількох містах і це дало йому змогу подолати основний спалах коронавірусу,

– розповідає Олег Гетьман з Економічної експертної платформи.

Згодом карантинні заходи послабили, але контроль збільшили. Кожен китаєць міг заповнити форми з паспортними даними та отримати QR-код в телефоні. Код потрібно сканувати при вході в банк, магазин та навіть парк. При цьому вимірюють температуру та вносять. Таким чином був контроль за людьми, які потенційно були хворими і їх не допускали в громадські місця.

Карантин в Китаї тривав 2 місяці і багато карантинних заходів мають скасувати 8 квітня.

Другий – "м'який сценарій", але з дуже жорстким виконанням санітарно-гігієнічних вимог. Мовиться про масочний режим і соціальне дистанціювання.

Після Великодня будемо вирішувати, який із двох сценаріїв запускати. Ми дуже добре розуміємо, що у багатьох людей немає фінансової подушки. Економіку потрібно запускати,

– сказав глава уряду Денис Шмигаль.



Денис Шмигаль про карантин / 24 канал

Очевидно, що "китайський" сценарій в Україні буде не таким, як в самому Китаї. В нас нема технологічної можливості застосувати контроль за всім населенням, як це зробив Китай. Більше того, Китай на час карантину в тих містах забезпечив своїх громадян та іноземців всередині зарплатами. Україна цього зробити не зможе через значні фінансові проблеми. Проте в Україні можуть застосувати жорсткий "український" сценарій, в якому не просто закликатимуть людей залишатися вдома, а й заставлятимуть.

Щодо другого "м'якого" сценарію не надали деталей, яким він може бути. Відомо, що при цьому сценарії карантинні заходи в Україні послаблять таким чином, щоб люди могли ходити на роботу і українська економіка запрацювала.

Зазначимо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прогнозує продовження карантину мінімум до 12 травня.

Чому заговорили про послаблення карантину?

Серед причин – послаблення економіки та зростання безробіття.

Карантин в Україні триває вже понад два тижні – з 12 березня 2020 року. За цей час кількість безробітних у нашій державі зросла на близько 500 – 700 тисяч людей. Такі дані оприлюднила Торгово-промислова палата України. Близько 3,5 мільйона працівників відправлені у відпустки за власний кошт та можуть найближчим часом втратити роботу.

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Абсолютна більшість відчули фінансові негаразди через карантин. Ось дані опитування компанії Info Sapiens:



69% українців відчули негативні наслідки карантину;

60% – відчули погіршення фінансового становища;

40% – планують пережити карантин без значних фінансових втрат;

38% – відчули негативні наслідки спалаху коронавірусу, дохід їхніх родин зменшився;

16% – взагалі втратили дохід;

14% – втратили роботу.​

Про негативний вплив карантину в Україні на економіку свідчать результати опитування, яке провела Європейська бізнес асоціація. Майже половина компаній вже зафіксували від 20 до 50% втрат від доходів. Чверть компаній планують зменшити працівникам розмір зарплати.

За словами експерта Олега Гетьмана один місяць карантину Україні коштує приблизно 100 мільярдів гривень. А це максимальна сума, яку цього року може виділити МВФ.

Чому обидва сценарії карантину однаково погані для України?

Українцям насправді невідома справжня статистика захворювання в Україні. Не тому, що її приховують, а тому що не роблять необхідну кількість тестів. Наразі протестуватися може людина, яка має відповідні симптоми плюс повернулася з-за кордону або контактувала з особою, в якої підтвердили COVID-19. В деяких областях почали тестувати водіїв та інші категорії людей, але цього все одно недостатньо. Тому послаблення карантинних заходів може призвести до поширення хвороби у великих масштабах, які не вдасться контролювати.



Як тестують за кордоном / GettyImages

Коронавірусом перехворіє чверть населення країни. Втім, 80% із них відбудуться легкою формою. Але інші — а йдеться майже про 2 мільйони осіб — будуть змушені боротися з COVID-19 за своє життя. Таке припущення висловив голова національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін.

В Україні менше 6 тисяч ліжко-місць, обладнаних для прийому пацієнтів з COVID-19. Українська медицина не справлятиметься. Тому просто послаблювати карантинні заходи – не варіант.

З іншого боку жорсткий карантин повністю зупинить економіку Україна, яка і так вже не справляється.

Думка, що ми зупинимо підприємства, економіку, торгівлю і при цьому уникнемо смертей від вірусу – абсолютно неправильна, тому що передчасні смерті людей від масового безробіття, зупинки економіки, банкрутства будуть не меншими, а на нашу думку, навіть більшими, ніж прямі наслідки вірусу,

– розповідає експерт Олег Гетьман.

Він пояснює, що через зупинку економіки люди теж вмиратимуть. Вони не матимуть змоги купити ліки та не зможуть отримати своєчасну медичну допомогу, якщо мають інші захворювання. З'являтимуться хвороби, пов'язані зі стресом, бідністю, неможливістю забезпечити правильне харчування. Зросте рівень злочинності. Експерт стверджує, що це доведена економічна теорія: падіння ВВП призводить до збільшення смертності.

Якщо інші країни, можуть дозволити собі посидіти вдома, надрукувати трильйон доларів чи трильйон євро і просто всім роздати, то ми не можемо собі цього дозволити. Ми не така країна. Друк гривні призведе до інфляції та гіперінфляції, а ті гроші, які роздадуть – знеціняться,

– розповідає Гетьман.

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Який карантин підходить Україні?

Олег Гетьман, який представляє Економічну експертну платформу, говорить про те, що жорсткі карантинні заходи у деяких країнах Європи – неефективні. Поки найуспішніше спрацювали азійські тигри та декілька європейських країн. Це Тайвань, Гонконг, Південна Корея, Швеція. Вони вжили таких заходів:

закрили всі заходи, які передбачають масові зібрання людей (спортивні події, театри, кінотеатри);

підприємства працюють надалі, при цьому працівники носять маски та дотримуються дистанції;

визначили групи ризику (приїжджі, люди, які контактували з хворими, люди похилого віку, люди з хронічними хворобами);

створили мобільні пункти для масового тестування;

ізолювали групи ризику, забезпечивши жорсткий контроль за дотриманням цього режиму;

надали підтримку людям в умовах ізоляції: доставляють все необхідне на дім.



Потрібно захищатися шляхом дезінфекції / GettyImages

Таким чином карантинні заходи є, але вони направлені конкретно на групи ризику, а загалом економіка продовжує працювати.

Найбільш оптимальний шлях на наш погляд – це карантин, просто вузькоорієнтований, який не вбиває економіку,

– каже Олег Гетьман.

Чи можливо піти шляхом азійських тигрів в Україні?Експерт Олег Гетьман погоджується, що в українських реаліях ми не повторимо шлях азійських тигрів через те, що вони більш організаційно підготовлені до такої ситуації. Але в нас, як бідної країни, є одна перевага. Це економічні стимули. Забравши всі транспортні пільги для пенсіонерів, можна запобігти їх пересуванню по місту. Забезпечивши безплатну доставку продуктів додому та ще якісь бонуси, можна змусити людей сидіти вдома. Це ті речі, які б не спрацювали з громадянами багатих країн. Але в нас вони можуть спрацювати.



"Це можна реалізувати. Вартістю цих мір в 10 мільярдів, ми уникнемо втрат, до яких призведе зупинка економіки, а це сотні мільярдів".

Детальніше про модель, яку запропонували представники бізнесу та аналітичних центрів можна почитати тут.



Економічні кризи в Україні / Інфографіка 24 каналу