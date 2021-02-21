Росія ігнорує рішення ЄСПЛ по Навальному: Боррель скликає міністрів ЄС

Жозеп Боррель підкреслив, що Росія не реагує на вимогу Європейського суду з прав людини негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального. Через це глава дипломатії ЄС готовий скликати міністрів ЄС.

Відповідну заяву Боррель зробив на своїй сторінці у твіттері 20 лютого. Він написав, що зустріч вже запланована на понеділок, 21 лютого.

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Зауважимо, що глави країн-членів Євросоюзу мають зібратися 22 лютого для обговорення нових санкцій проти Росії. Відомо, що нові санкції можуть стосуватися окремих громадян Росії, яких звинувачують у порушенні прав людини. Про це заявив міністр Австрії з європейських і закордонних справ Александер Шалленберг.

Він вважає, що санкції проти Росії отримають широку підтримку. Глава МЗС Австрії закликав Євросоюз виробити єдину позицію щодо Москви, а не просто коментувати події в Росії й погрожувати санкціями.

Нові санкції проти Росії можуть стати відповіддю на арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

Додамо, що раніше ЄСПЛ вимагав негайно звільнити Навального. Для цього судді застосували правило 39 регламенту суду. Захисниця Навального – Ольга Михайлова – розповіла, що таке рішення ЄСПЛ суд ухвалив вперше, і Росія має його виконати.

Однак у Росії назвали це "безпрецедентною вимогою". Це нібито грубе втручання у діяльність російської судової влади. Російські ЗМІ цитували міністра юстиції Росії Костянтина Чуйченка. Він заявив, що вимога ЄСПЛ нібито не має жодних правових підстав.