Це шістка з шісток, – журналісти стверджують, що Медведчук насправді не є близьким до Путіна

Журналісти з'ясували, що Віктор Медведчук насправді не є таким близьким з Володимиром Путіним, як вважають. Керують політиком нібито на рівні заступників або помічників, тобто не сам президент Росії.

Так, Медведчук – на постійному зв'язку з Кремлем. Він звітує та отримує вказівки. Про це мовиться у розслідуванні журналістів.

До теми Атакою на Медведчука Зеленський ризикує розгнівати Путіна, – Financial Times

Культивування образу "кум Путіна"

Журналіст Денис Бігус зауважив, що роками в Україні культивували образ "дуже наближеного до Путіна Медведчука – кума".

Зауважили, що однією з причин цього може бути відео 2012 року, де Путін зустрічається з Медведчуком та його дружиною Оксаною Марченко. Однак Бігус припустив, що цей ролик або застарілий або просто є бутафорією.

Медведчук, ймовірно, взагалі немає прямого зв'язку з Путіним

Бігус припустив, що нардеп від ОПЗЖ взагалі не має прямого контакту з президентом Росії. Наприклад, у 2014 році Медведчук, аби зустрітись з Путіним, тижнями домовлявся через протокольну службу.

На плівках – це шістка шісток. Складається враження, що прямого зв'язку з Путіним у нього (Медведчука – 24 канал) взагалі немає,

– сказав Бігус.

У розслідуванні продовжили, що з часом Медведчук не став ближчим до Путіна, за ним закріпився "статус перемовника".

"Але він не може просто взяти і набрати Путіна, ні. Для цього йому треба довго, наполегливо та принизливо проситись...і знову проситись", – додав журналіст.

До речі, далі розслідувачі навели приклади кількох ймовірних розмов Медведчука з російськими чиновниками, на яких нардеп просив про зустріч з Путіним. Наприклад, у тодішнього керівника протоколу Путіна Володимира Островенка.

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