Ракетний запас є, – Гуменюк сказала, чи планують окупанти атаку на енергосистему України

Упродовж осені-зими 2022 – 2023 років окупанти атакували енергосистему України. Цього року також потрібно бути готовим до будь-якого варіанту розвитку подій.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, зауваживши, що окупанти, звісно, не повідомляють до чого вони готуються. Однак, судячи з аналізів, росіяни мають переконання, що масовані ракетні удари були ефективними. А вони буцімто просто не встигли повністю виконати завдання.

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Чи будуть масовані ракетні удари восени та взимку

Як наголосила Гуменюк, цілком ймовірно, що російські окупанти продовжать завдавати масовані ракетні удари по Україні. У них є ракетний запас та вони мають можливість його поповнювати.

Треба свідомо підходити до загроз, які можливі. Вони не обов'язково здійсняться, але вони можливі. Об'єктивно кажучи, ракетний запас у них є. І можливість поповнювати його також є. Окупанти мають і повітряні ракетоносії, і ракетоносії морського базування,

– зауважила Гуменюк.

Всі факти стверджують, що окупанти можуть вдатися до таких атак. Також вони постійно шукають нові способи впливу та тиску. Українські військові ретельно це відстежують та готуються до захисту від цих загроз.

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Ракетні обстріли України: коротко