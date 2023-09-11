Пілоти будуть готові наприкінці року: чим допомогли б винищувачі F-16 під час зимової кампанії
Україна з нетерпінням чекає на американські винищувачі F-16. Однак термін їх постачання насамперед залежить від навчання пілотів, які зможуть виконувати бойові завдання.
Саме ці машини можуть переламати хід війни. Військовий експерт Петро Черник пояснив 24 Каналу, чи зможуть F-16 захистити критичну інфраструктуру від ударів. Зазначимо, що Данія та Нідерланди передадуть України 61 винищувач.
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"На 100% ніщо ніколи не захищається. Ми півтора року в стані війни й ніяк не можемо цей наратив поставити кінцево і безповоротно. Треба ставити цю крапку. Навіть якщо всю зброю світу зібрати в Україні, "прильоти" однаково можуть бути", – зазначив військовий експерт.
Які завдання виконуватимуть F-16: дивіться відео
Переломний момент
Базові опції пілота можна сформувати за чотири місяці. Черник зауважив, що українські пілоти вже навчаються протягом місяця, отже наприкінці року ми вже можемо мати ці машини.
F-16 все погодні й все добові. Винищувачі працюють за будь-яких обставин та мають величезну номенклатуру озброєння – 105 показників.
Нам потрібні далекобійні ракети, якими можна Крим повністю перетворити на феєрверк і упідводнити головну логістичну артерію – Кримський міст, а далі засипати все важкими бомбами,
– сказав військовий експерт.
Номенклатура дуже велика від 230 кілограмових до 2 тонних бомб. У режимі винищувача – перехоплювача F-16 ефективно боротимуться з крилатими ракетами. Також може нарешті підняти Су-30 чи Су-35, з яких скидають бомби УПАБ-1500Б. Вона планує у межах до 70 кілометрів, а ракета AIM-120 AMRAAM завдає ударів на 180 кілометрів.
"Це може бути серйозним переломом. Питання лише, коли вони надійдуть і яка перша їх кількість буде", – додав Черник.
Передача Україні F-16: останні новини
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що літаки F-16 будуть розосереджені по усіх аеродромах України. У разі повітряного нападу, винищувачі злітатимуть та знищуватимуть загрозу. Також вони здатні знищувати російське ППО.
- На думку ексміністра оборони Олексія Резнікова, Україна зможе застосувати винищувачі вже навесні 2024 року.
- Президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі є домовленість про передачу Україні 50 – 60 літаків, однак цього недостатньо для абсолютного домінування у небі. Наші країні потрібно приблизно 160 винищувачів.