Пілоти будуть готові наприкінці року: чим допомогли б винищувачі F-16 під час зимової кампанії

Україна з нетерпінням чекає на американські винищувачі F-16. Однак термін їх постачання насамперед залежить від навчання пілотів, які зможуть виконувати бойові завдання.

Саме ці машини можуть переламати хід війни. Військовий експерт Петро Черник пояснив 24 Каналу, чи зможуть F-16 захистити критичну інфраструктуру від ударів. Зазначимо, що Данія та Нідерланди передадуть України 61 винищувач.

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"На 100% ніщо ніколи не захищається. Ми півтора року в стані війни й ніяк не можемо цей наратив поставити кінцево і безповоротно. Треба ставити цю крапку. Навіть якщо всю зброю світу зібрати в Україні, "прильоти" однаково можуть бути", – зазначив військовий експерт.

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Переломний момент

Базові опції пілота можна сформувати за чотири місяці. Черник зауважив, що українські пілоти вже навчаються протягом місяця, отже наприкінці року ми вже можемо мати ці машини.

F-16 все погодні й все добові. Винищувачі працюють за будь-яких обставин та мають величезну номенклатуру озброєння – 105 показників.

Нам потрібні далекобійні ракети, якими можна Крим повністю перетворити на феєрверк і упідводнити головну логістичну артерію – Кримський міст, а далі засипати все важкими бомбами,

– сказав військовий експерт.

Номенклатура дуже велика від 230 кілограмових до 2 тонних бомб. У режимі винищувача – перехоплювача F-16 ефективно боротимуться з крилатими ракетами. Також може нарешті підняти Су-30 чи Су-35, з яких скидають бомби УПАБ-1500Б. Вона планує у межах до 70 кілометрів, а ракета AIM-120 AMRAAM завдає ударів на 180 кілометрів.

"Це може бути серйозним переломом. Питання лише, коли вони надійдуть і яка перша їх кількість буде", – додав Черник.

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