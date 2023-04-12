Злиті документи Пентагону є сумішшю правди й неправди, – Резніков
Джерело:Reuters
Міністр оборони України повідомив, що "злиті документи" Пентагону містять як правдиву, так і хибну інформацію про ЗСУ. Саме тому наслідки для України не такі серйозні, як може здатися.
12 квітня Олексій Резніков повідомив, що "злиті документи" мають багато неправдивої інформації про ЗСУ та контрнаступ.
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Суміш правди та брехні: Резніков прокоментував "злив документів"
Міністр оборони сказав, що у поширених "злитих документах" є багато неправдивої інформації. А та, що відповідає дійсності, втратила свою актуальність.
Там дуже багато інформації, яка не відповідає дійсності… Інформація, яка відповідає дійсності, втратила свою актуальність. Тож це суміш правди та брехні,
– сказав Олексій Резніков.
Витік інформації організували росіяни
Резніков висловив упевненість в тому, що організаторами "зливу документів" є Росія та її союзники чи учні. Він переконаний, що сам витік документів був навмисною спробою посіяти розбрат між союзниками Києва.
Мета цієї роботи – знизити рівень довіри серед (наших) партнерів, особливо США та інших країн, і для мене це абсолютно очевидно і зрозуміло,
– сказав Резніков.
Пентагон та Мін'юст США намагаються знайти, хто злив секретні дані, тим часом українські сили продовжують готуватися до очікуваного контрнаступу. Деякі експерти з національної безпеки та офіційні особи США підозрюють, що джерело витоку може бути американським, але не відкидають причетності проросійських сил.
Елементи ІПСО: документи про Україну хтось навмисно змінив
- Варто зазначити, що "злиті" документи стосувалися не лише України, а й низки союзників США. У Пентагоні наголосили, що внаслідок зливу була оприлюднена "надзвичайно таємна та засекречена" інформація, і це дуже серйозний ризик для національної безпеки країни.
- Водночас там наголосили, що деякі з них були змінені невідомим автором перед публікацією. Це включає документ про втрати України у війні – хтось значно применшив втрати росіян та перебільшив українські.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що це блеф російської розвідки. Він переконаний, що так Кремль намагається зірвати контрнаступальні операції ЗСУ.
- Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов зауважив, що "злив документів" про контрнаступ ЗСУ може бути ворожою ІПСО, щоб завадити контрнаступу та зірвати постачання допомоги від Заходу.
- Журналісти повідомляють, що "слід шпигуна" у Пентагоні вже знайшли. Також Міноборони США значно звузило коло осіб, які мають доступ до секретної інформації. Раніше таких було близько тисячі.