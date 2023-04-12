Злиті документи Пентагону є сумішшю правди й неправди, – Резніков

Міністр оборони України повідомив, що "злиті документи" Пентагону містять як правдиву, так і хибну інформацію про ЗСУ. Саме тому наслідки для України не такі серйозні, як може здатися.

12 квітня Олексій Резніков повідомив, що "злиті документи" мають багато неправдивої інформації про ЗСУ та контрнаступ.

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Суміш правди та брехні: Резніков прокоментував "злив документів"

Міністр оборони сказав, що у поширених "злитих документах" є багато неправдивої інформації. А та, що відповідає дійсності, втратила свою актуальність.

Там дуже багато інформації, яка не відповідає дійсності… Інформація, яка відповідає дійсності, втратила свою актуальність. Тож це суміш правди та брехні,

– сказав Олексій Резніков.

Витік інформації організували росіяни

Резніков висловив упевненість в тому, що організаторами "зливу документів" є Росія та її союзники чи учні. Він переконаний, що сам витік документів був навмисною спробою посіяти розбрат між союзниками Києва.

Мета цієї роботи – знизити рівень довіри серед (наших) партнерів, особливо США та інших країн, і для мене це абсолютно очевидно і зрозуміло,

– сказав Резніков.

Пентагон та Мін'юст США намагаються знайти, хто злив секретні дані, тим часом українські сили продовжують готуватися до очікуваного контрнаступу. Деякі експерти з національної безпеки та офіційні особи США підозрюють, що джерело витоку може бути американським, але не відкидають причетності проросійських сил.

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