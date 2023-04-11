Після "зливу" документів США в кризовому режимі зв'язалися з союзниками, – Politico

11 квітня 2023, 10:57
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Джерело:

Politico

Високопосадовці США ведуть перемовини з союзниками – від Європи та України, зокрема до Близького Сходу, після зливу секретних документів Пентагону.

Після публікації невідомими особами даних про контрнаступ ЗСУ представники американської розвідки, Держдепартаменту і Пентагону намагаються заспокоїти колег, що причин для хвилювань – немає. 

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За словами джерел видання, офіційні особи США повідомили союзникам, що адміністрація веде розслідування і що вони все ще намагаються зрозуміти масштаби витоку інформації.

Наразі невідомо, наскільки дані були зміненими 

Водночас офіційні особи в Лондоні, Брюсселі, Берліні, Дубаї та Києві почали ставити Вашингтону запитання: як секретна інформація опинилася в Інтернеті, хто несе відповідальність за витік, і що США роблять для того, щоб дані видалили з соціальних мереж.

Також партнерів цікавить, чи робитиме Білий дім якісь кроки, щоб обмежити поширення розвідінформації у майбутньому.

Спосіб витоку та зміст документів дуже незвичайні. Я не можу згадати випадку, коли витік був би настільки об'ємним і охоплював такий широкий спектр інформації, яка просто потрапила в соціальні мережі, а не пройшла через журналістів,
– цитує видання колишнього аналітика розвідки США.

Видання також зазначає, що витік призвів до кризи у відносинах США з союзниками, і поки незрозуміло, як Вашингтон виправлятиме ситуацію. 

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Головне про "злиті" документи 

  • 7 квітня журналісти NYT з посиланням на джерела в Пентагоні повідомили про масштабний витік даних щодо контрнаступу України.
  • Документи, розміщені у телеграм та твітері нібито містили дані про потреби ЗСУ та оцінки США щодо українських та російських втрат. Втім, вони були далекими від реальних цифр. 
  • В українській розвідці заявили, що документи – підробка та спецоперація спецслужб Росії.
  • За оцінками джерел NYT, документи могли сфальсифікувати.

Автор: Анастасія Лукашевська