Після "зливу" документів США в кризовому режимі зв'язалися з союзниками, – Politico

Високопосадовці США ведуть перемовини з союзниками – від Європи та України, зокрема до Близького Сходу, після зливу секретних документів Пентагону.

Після публікації невідомими особами даних про контрнаступ ЗСУ представники американської розвідки, Держдепартаменту і Пентагону намагаються заспокоїти колег, що причин для хвилювань – немає.

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За словами джерел видання, офіційні особи США повідомили союзникам, що адміністрація веде розслідування і що вони все ще намагаються зрозуміти масштаби витоку інформації.

Наразі невідомо, наскільки дані були зміненими

Водночас офіційні особи в Лондоні, Брюсселі, Берліні, Дубаї та Києві почали ставити Вашингтону запитання: як секретна інформація опинилася в Інтернеті, хто несе відповідальність за витік, і що США роблять для того, щоб дані видалили з соціальних мереж.

Також партнерів цікавить, чи робитиме Білий дім якісь кроки, щоб обмежити поширення розвідінформації у майбутньому.

Спосіб витоку та зміст документів дуже незвичайні. Я не можу згадати випадку, коли витік був би настільки об'ємним і охоплював такий широкий спектр інформації, яка просто потрапила в соціальні мережі, а не пройшла через журналістів,

– цитує видання колишнього аналітика розвідки США.

Видання також зазначає, що витік призвів до кризи у відносинах США з союзниками, і поки незрозуміло, як Вашингтон виправлятиме ситуацію.

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