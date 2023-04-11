Єгипет планував таємно постачати ракети в Росію – The Washington Post

У "злитих документах" була інформація про те, що Єгипет таємно планував постачати ракети до Росії. Їх планували виготовляти на місцевому заводі.

Президент Абдель Фатах Ас-Сісі в лютому планував виготовити 40 000 ракет для Росії й доручив чиновникам тримати виробництво та постачання в секреті, "щоб уникнути проблем із Заходом".

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Про що мовиться у "таємному документі"

The Washington Post отримала документ із безлічі зображень секретних файлів, розміщених у лютому та березні в Discord, популярному серед геймерів. Саме про цей документ раніше не повідомлялося.

Згідно зі "злитим" документом американської розвідки, президент Єгипту Абдель Фатах Ас-Сісі, один з найближчих союзників Америки на Близькому Сході, нещодавно наказав своїм підлеглим виготовити до 40 000 ракет для таємної передачі Росії.

Документ датується 17 лютого. У ньому резюмуються передбачувані розмови між Сісі та високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадуються плани постачання до Росії артилерійських снарядів та пороху. У документі Сісі доручає чиновникам тримати в секреті виробництво та відвантаження ракет "щоб уникнути проблем із Заходом".

У документі мовилось, що порох буде вироблятися на заводі № 18, який є назвою хімічного заводу з багаторічною історією. Також у ньому цитується Салах ад-Дін, який сказав, що він "накаже своїм людям працювати позмінно, якщо це буде необхідно, тому що це було найменше, що Єгипет міг зробити, щоб відплатити Росії за раніше невказану допомогу".

У документі не уточнюється, у чому полягала попередня російська допомога. Проте за словами ад-Діна в документі, росіяни сказали йому, що готові "купити що завгодно".

Також у документі розвідки цитується заява Сісі про те, що він розглядає можливість продажу "звичайних речей" Китаю, щоб звільнити місце для "великого виробництва Sakr 45", що є посиланням на тип 122-мм ракети, виготовленої в Єгипті. У документі прямо не йдеться, чи ракети, які вироблятимуть для Росії, є ракетами "Сакр-45", проте вони були б сумісними з російськими реактивними системами залпового вогню "Град".

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Чи відправив Єгипет зброю до Росії

Відповідаючи на питання щодо документа та цієї ситуації, представник міністерства закордонних справ Єгипту посол Ахмед Абу Зейд сказав, що "позиція Єгипту з самого початку заснована на невтручанні в цю кризу і зобов'язанні зберігати рівну дистанцію з обома сторонами".

Ми продовжуємо закликати обидві сторони до припинення бойових дій і досягнення політичного рішення шляхом переговорів,

– сказав він.

Представник уряду США на умовах анонімності щодо конфіденційної інформації сказав, що наразі невідомо про якесь виконання плану Єгипту постачання зброї до Росії. "Ми не бачили, щоб це сталося", – сказав він.

Також повідомляється, що у США були шоковані діями Єгипту. Це одна з країн, яким Штати надають найбільше допомоги, розвиваючи партнерські стосунки.

Майкл Ханна, директор програм США у Міжнародній кризовій групі, зазначив, що адміністрація Байдена очолює зусилля Заходу, спрямовані на те, щоб позбавити Росію та її найманців технологій та зброї, необхідних для її війни в Україні. І Америка застосовуватиме заходи проти країн, які допомагають агресору, зокрема Іран та Північну Корею.

Думка про те, що в цій ролі буде Єгипет – це збентеження для США,

– сказав він.

Що варто знати про "злив секретних документів"