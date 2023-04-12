Міноборони Британії вперше відреагувало на інформацію про "злив секретних документів"

Нещодавно внаслідок "зливу документів" була оприлюднена "надзвичайно таємна та засекречена" інформація. На це вперше відреагувало Міноборони Великої Британії.

Так, у міністерстві закликали із пересторогою ставитися до оприлюдненої інформації. До речі, нещодавно Пентагон заявив, що це дуже серйозний ризик для національної безпеки країни.

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Міноборони Британії відреагувало на "злив документів"

Там заявили, що витік нібито секретної інформації США, який набув широкого розголосу, продемонстрував серйозний рівень недостовірності.

Читачам слід бути обережними та не сприймати за чисту монету твердження, які можуть сприяти поширенню дезінформації,

– наголосили у Міноборони Британії.

"Злив секретних документів": все, що відомо

7 квітня з'явилися засекречені військові документи щодо розбудови армії України напередодні анонсованого контрнаступу.

Помічник голови Пентагону Кріс Мігер заявив, що Міністерство оборони США ще оцінює масштаби "зливу" секретної інформації. Однак там заявили, що ці дані були секретними.

За словами Мігера, Міноборони США вже проводить заходи, щоб визначити як і кому поширюється "злита" інформація і що вона може містити.

Однак Мігер відмовився коментувати, чи документи є справжніми, заявивши, що команда Пентагону працює над цією оцінкою. Він зазначив, що фотографії, які гуляють в мережі, схоже, містять конфіденційну інформацію.

Михайло Подоляк заявив, що в такий спосіб Москва хоче зірвати український контрнаступ. На його думку, ця інформація насправді є блефом російської розвідки.

Речник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що Росія робить усе, щоб дестабілізувати ситуацію не лише в інформаційному середовищі України, а й в інформаційному середовищі держав-членів НАТО. Він назвав це ворожою ІПСО.

У "злитих документах" були неправдиві цифри по втратах в Україні та Росії. Однак це все – ворожа ІПСО.