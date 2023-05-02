ЗМІ пишуть про вибух на базі російських прикордонників під Сімферополем
Джерело:Радіо Свобода
Надвечір травня у тимчасово окупованому Криму тривожно. Там спершу повідомили про гучний звук, схожий на вибух, у Севастополі, а разом з ним "бавовна розквітла" й під Сімферополем.
Зауважимо, що під час тривожних повідомлень у місцевих телеграм-каналах Севастополя також появилася фотографія, яка нібито ілюструє влучну "роботу ППО" Росії. Однак згодом з'ясувалося, що вона була зроблена зовсім в іншому місці.
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Вибух прогримів поблизу Сімферополя
Завдяки опублікованому фото журналісти могли детальніше з'ясувати, з якого саме району у небо підіймався густий дим. Як виявилося, розквітла бавовна поблизу селища Шкільне, а її дим було видно з смт. Гвардійське, що у Сімферопольському районі. Ці населені пункти розташовуються поруч.
Дим було видно з смт. Гвардійське: відео
Варто зауважити, що там розташовується база російських прикордонних військ. Ба більше, поблизу також є аеропорт Сімферополя.
За опублікованими фотографіями можна геолокувати місце вибуху: це колишня навчально-тренувальна база прикордонників у районі балки Джабанак поряд із селищем Шкільне, за кілька кілометрів від аеропорту Сімферополя,
– повідомили у ЗМІ.
Де прогримів вибух під Сімферополем / Радіо свобода
Крим, район Сімферополя. Трохи забавовнило ФСБшників. Але це тренування,
– іронічно прокоментували в українському телеграм-каналі.
Гучно було й у Севастополі
Зауважимо, що разом з опублікованим фото у місцевих телеграм-каналах Севастополя повідомили про гучний звук, схожий на вибух. Він прогримів над центром міста, в районі вулиці Гоголя, що недалеко від Севастопольської бухти.
Місцевій так званій владі знадобилися хвилини, щоб придумати причини вибуху. За словами "губернатора Севастополя" Михайла Развожаєва, гучні звуки були начебто "профілактичною роботою в межах протипідводно-диверсійного забезпечення". Ще однією з причин нібито є тренування систем ППО.
Не перший вибух за останній час
- Під ранок 29 квітня в окупованому Севастополі також чули вибухи, після яких у Козачій бухті спалахнула масштабна пожежа. Вона поширилася на майже одну тисячу квадратних метрів, тож її було видно з усіх куточків міста.
- Як з'ясувалося, у той ранок спалахнула пожежа на нафтобазі, загорівся резервуар з паливом. Через масштаб їй присвоїли 4 клас небезпеки.
- Відреагували на пожежу й в ГУР України. Там повідомили, що внаслідок надзвичайної ситуації було знищено 40 тисяч тонн пального для російського флоту. А це безпосередньо вплине на можливості країни-терористки виводити кораблі в море та випускати ракети по Україні.
- Незабаром після цього, 1 травня, у Криму знову повідомили про роботу протиповітряної оборони. За словами місцевих мешканців та окупантів, у той день було неспокійно біля Євпаторії у селищі Заозерне.