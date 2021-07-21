ЗМІ показали будинок "слуги" Юзіка під Києвом: фото
Джерело:"Новини.LIVE"
Нардеп від "Слуг народу" Юрій Корявченков, відомий як "Юзік" з "Кварталу 95", будує будинок. Двоповерховий маєток розміщений у селі Проців.
Село розміщене у Бориспільському районі. За інформацією журналістів, на сайті нерухомості будинок такої площі там коштує 400 тисяч доларів.
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Юзік будує будинок під Києвом
ЗМІ повідомили, що будинок нардепа від "Слуг народу" розміщений на просторій ділянці в 18 соток. Сам будинок має площу орієнтовно 260 квадратних метрів.
Юрій Корявченков будує маєток під Києвом / Фото "Новини.LIVE"
Згідно з декларацією нардепа, йому належить квартира площею 103, 4 квадратних метра.
У власності дружини – 3 земельні ділянки. Одна з них – у селі Проців. Вона має площу 1821 метр квадратний. Ба більше, будинок на цій території підписаний як садовий (дачний) будинок та вказана площа – 260 метрів квадратних.
До речі, журналісти показали, що маєток справді оточений соснами та лісом. Ба більше, до маєтку Корявченкова веде відремонтована дорога з яскравою розміткою і пофарбованими бордюрами.
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