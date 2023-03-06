Спокусливий варіант з певними "але": Фейгін припустив, чи можуть генерали скинути Путіна

Колишній високопосадовець з Великої Британії зазначив, що у випадку успішного контрнаступу ЗСУ, генерали в Росії "виметуть" Владіміра Путіна з Кремля. І саме через російський генералітет теперішній очільник Кремля може втратити свою владу.

Для російської армії, яка вже програла війну, тому що не досягла цілей, які були поставлені, це міг бути вихід. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політичний діяч, юрист, блогер Марк Фейгін.

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В Кремлі ідейна бідність

За його словами, це дуже спокусливий варіант і він дуже логічний.

Адже генералам краще все це закінчити, тому що у них взагалі може не залишитися армії. Тоді ким вони будуть командувати – партизанами?

– наголосив опозиціонер.

Проте він вважає, що серед генералів немає згуртованої групи.

Тому що для цього потрібна хоч якась поганенька ідея, заради якої все це відбудеться. А також треба розуміти, кому вони передадуть владу,

– підкреслив Фейгін.

На його думки, самі вони не зможуть керувати економікою. Для цього потрібні спеціалісти.

"Що вони будуть з Росією робити? З санкціями? Якими будуть стосунки з Україною? З Заходом? Там така ідейна бідність, що немає кому взяти на себе таку роль", – зауважив він.

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Всі боягузливі

Опозиціонер відзначив, що лише заради самозбереження їм потрібен ідеологічний союзник, якась сила, що скаже: ви здійснюйте усе це, а ми вам допоможемо – домовимось з Заходом про хоча б часткове скасування санкцій. Але в Росії продовжить існувати система влади.

Можливо вони виберуть якогось Мішустіна (прем'єр-міністр в Росії – 24 Канал) і він буде здійснювати все це,

– припустив він.

Співрозмовник вважає, що Кремлі немає людей, здатних на такі дії.

"Вони там всі боягузливі. А для цього потрібно діяти, не сидіти на місці. Тому що своєю бездіяльністю вони заводять ситуацію ще глибше. Тому зараз я не бачу перспективи такого розвитку подій", – наголосив Марк Фейгін.

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