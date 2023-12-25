Зміни у мобілізації: що каже пояснювальна записка до законопроєкту

25 грудня до Верховної Ради внесли проєкт закону про мобілізацію. Журналісти встигли завантажити пояснювальну записку до документу до того, як "ліг" сайт Верховної Ради. Що вона містить.

Пізно ввечері 25 грудня стало відомо, що Кабмін вніс до Верховної Ради проєкт закону про зміни до мобілізації. Відразу ж багато охочих намагалися відвідати сайт Верховної Ради, щоб ознайомитися з карткою законопроєкту 10378, але він не працював. Утім, журналістам "Громадського" вдалося її завантажити та опублікувати пояснювальну записку до документа.

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Що пишуть у пояснювальній записці до закону про мобілізацію

Як і передбачалося, у пояснювальній записці ми побачили зниження призовного віку та ще низку змін, які стосуються як терміну служби, так і відпустки військових. Якщо детальніше, то мовиться про:

зміну призовного віку з 27 до 25 років;

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;

виключення строкової військової служби — як виду військової служби. Так, всіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити у запас;

встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;

виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;

виключення строкової військової служби – як виду військової служби та звільнення зі служби у запас всіх військовослужбовців строкової військової служби;

запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;

запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;

встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;

залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Повний текст пояснювальної записки до закону:

Раніше міністр оборони Рустем Умєров говорив про необхідність призивати до війська військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном. В інтерв'ю "Суспільному" він зробив акцент на тому, що відповідна ініціатива – відповідь на запит на справедливість.

Я там говорив про запит на справедливість. І в цьому плані сказав, що є категорії людей, які ми розглядаємо для призову, наприклад, категорія від 25 років до 60. Як ці слова подали не знаю,

– зазначив Умеров.

Він закликав цих людей прийти та стати на облік. І після обліку їм запропонують різні опції. Зокрема, рекрутинг, де вони зможуть обрати спеціальність. За словами Умєрова, фокус не на покаранні людини, а на наданні можливостей.