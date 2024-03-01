Комітет ВР відкинув положення про блокування коштів ухилянтам: що пропонують натомість

У Раді відхилили норму про блокування коштів на рахунках за законопроєктом про мобілізацію. Діалог в комітеті продовжиться на наступних етапах розгляду законопроєкту.

Комітет Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки весь тиждень розглядає понад 4 тисячі поправок, які депутати внесли до законопроєкту про мобілізацію. Член комітету Федір Веніславський поділився планами щодо змін у законопроєкті до другого читання.

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До яких висновків прийшли на засіданні комітету

Комітет з питань нацбезпеки розглянув питання щодо обмеження прав військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації. Попри попереднє несхвалення, комітет продовжить обговорення норми про арешт банківських рахунків і цінностей, але є сумніви у її підтримці.

Обрання юрисдикції, зокрема у версії до першого читання, викликає застереження, оскільки адміністративні суди передбачені для захисту прав громадян від неправомірних дій або рішень органів влади. Концептуально комітет не підтримав цю норму, ймовірно, вона не увійде в фінальний варіант закону.

Веніславський повідомив, що було ухвалене рішення щодо обмеження прав фізичних осіб у керуванні транспортними засобами. Якщо особа не оновлює військово-облікові дані, не стає на облік, чи ігнорує повістки, то комітет дійшов консенсусу про те, що це обмеження може залишитися у законопроєкті. Норму про блокування коштів на рахунках та грошових активів було відкинуто.

Комітет вирішив не додавати додаткові обмеження на виїзд за кордон, оскільки це вже регулюється чинним законодавством.

Також можливе підвищення штрафів за ухилення від мобілізації, але це питання передається до розгляду правоохоронного комітету. Очікується, що ці зміни будуть внесені в Кодекс про адміністративні правопорушення та будуть розглядатися в комплексі після ухвалення фінального варіанту законопроєкту.

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