Зміни для ФОПів: чи треба буде платити за касові апарати
Нардепка від "Слуги народу" анонсувала "абонентну плату" за касові апарати, які стануть обов’язковими для ФОПів із 2021. Однак у Державній податковій службі все спростували.
Обслуговування касових апаратів буде безкоштовним, про це повідомив голова Державної податкової служби Сергій Верланов, пише пресслужба податкової.
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Підласа заявляла, що за обслуговування касових апаратів потрібно буде платити 1000 гривень на місяць. Вже згодом депутатка сама спростувала цю заяву і наголосила, що усе буде безкоштовним.
З 1 січня ми маємо надати для тестування всім бажаючим безкоштовні програмні реєстратори розрахункових операцій, які також будуть безкоштовними і в обслуговуванні. Це пряма норма закону. І ми зараз працюємо над тим, щоб виконати цю вимогу,
– наголосив він.
Законопроєкт про касові апарати: що треба знати
- Верховна Рада 18 вересня 2019 року прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкти 1053-1 та 1073, про введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів та зменшення тиску на бізнес. Авторами документа є нардепи від "Слуги народу".
- Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 17 вересня.
- Торговельні підприємства мають бути звільнені від зобов'язання купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби.
- Також документ і передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО мати зобов'язані.
- Окрім того, має бути впроваджений так званий "кешбек". Він мав би сприяти детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.
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