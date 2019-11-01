Зміни для ФОПів: чи треба буде платити за касові апарати

Нардепка від "Слуги народу" анонсувала "абонентну плату" за касові апарати, які стануть обов’язковими для ФОПів із 2021. Однак у Державній податковій службі все спростували.

Обслуговування касових апаратів буде безкоштовним, про це повідомив голова Державної податкової служби Сергій Верланов, пише пресслужба податкової.

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Підласа заявляла, що за обслуговування касових апаратів потрібно буде платити 1000 гривень на місяць. Вже згодом депутатка сама спростувала цю заяву і наголосила, що усе буде безкоштовним.

З 1 січня ми маємо надати для тестування всім бажаючим безкоштовні програмні реєстратори розрахункових операцій, які також будуть безкоштовними і в обслуговуванні. Це пряма норма закону. І ми зараз працюємо над тим, щоб виконати цю вимогу,

– наголосив він.

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