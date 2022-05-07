Зміїний – новий серіал, що йде на рекорд по масштабах втрат ворога: вражаюче відео

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів, які намагаються закріпитися на Зміїному. В ЗСУ жартують, що острів стає новою Чорнобаївкою.

Про це 7 травня повідомили в оперативному командуванні "Південь". Водночас там оприлюднили захопливий відеозапис ліквідації судна та особового складу ворога за допомогою "Байрактара".

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"Наполегливість рашистів, з якою вони реалізують запрошення "Ласкаво просимо до пекла!", вражає. Чорнобаївка вже стала легендарною жаровнею для орків", – вказали у підписі наші воїни.

Зміїний – не просто новий захопливий серіал, що йде на рекорд за кількістю та масштабах! Він був одним із знакових об'єктів на початку цього вторгнення, він став символом міцної скелі нашої непохитності та розбиття найнаполегливіших зусиль ворога!

– додали під роликом в ОК "Південь".

Острів Зміїний: що відомо

Зміїний – це український острів, що розташований у Чорному морі між Одесою та Кримом.

Наразі він окупований російськими військами вже понад 70 днів. У перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого агресору вдалося захопити цей стратегічний об'єкт.

Саме на Зміїному прозвучала вже легендарна фраза "русскій воєнний корабель іди на**й".

Бойові дії за Зміїний: коротко

Після окупації острова росіяни намагалися висадити десант на узбережжі Одеси, але без успіху. Після того, як ЗСУ потопили крейсер "Москва" відкрився шлях до звільнення Зміїного.

Вже згодом, а саме 26 квітня, Збройні Сили України завдали потужного удару по позиціях загарбників на острові, а також знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Через декілька днів, 30 квітня, українські воїни повторили ліквідацію сил противника, знищивши 42 рашистів, 3 зенітні установки, ще одну "Стрілу-10" та техніку для зв'язку.

Через 48 годин ЗСУ за допомогою "Байрактара" відправили на морське дно 2 російських судна "Раптор", які через свою недалекоглядність занадто близько підпливли до Зміїного.

Олексій Данілов зауважив, що після втрати "Москви" росіянам стало складно контролювати ситуацію у Чорному морі. З його слів, ворог в основному ховається у межах Севастополя.