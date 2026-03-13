Американців лякають "Шахедами": військові експерти сказали, чи наважиться Іран атакувати США

Іран може відповісти США, а також Європі за удари по своїй території. Ідеться про те, що Тегеран може запустити безпілотники по Каліфорнії та ракети по країнах Євросоюзу.

Атака по території США могла відбуватись ще до початку ударів американців по Ірану. Військові експерти та політологи спеціально для 24 Каналу розібрали, чи є реальна загроза для США та Європи та чим такі потенційні удари обернуться для Тегерана.

Важливо Іран стоїть․ Що відбувається на Близькому Сході, які наслідки для України й чи буде Третя світова війна

Чи справді Іран може атакувати дронами Каліфорнію?

Військовослужбовець 413 полку Сил безпілотних систем "Рейд", експерт із озброєнь Defence Express Іван Киричевський зауважив, що американці просто шукають шляхи затягнути війну проти Ірану. В американців виходит не все з того, що вони задумали під час атак проти Ірану. Виходить парадокс, адже США нібито затопили всі іранські кораблі, але один із них нібито вийшов у відкрите море.

Тепер він пройде половину земної кулі та відстріляється по Каліфорнії. Можливо, взагалі йшла мова, що це буде китайський суховантаж під іранським прапором із контейнерами під "Шахеди" та проведе таку атаку. Утім ми не психіатри, щоб розбиратись, що в голові американців. Тут напрошується простий висновок – війна на Близькому Сході затягнеться,

– наголосив експерт із озброєнь Defence Express.

За його словами, саме під це готується інформаційна база. Навіть очільник Пентагону Гегсет зробив промах в інформаційному повідомленні, мовляв, навіть попри втрати американці все одно йдуть уперед. Схоже, що в адміністрації США не було ніякого плану, інакше була б чітка постановка завдань. Під це одразу б обралось озброєння, а не відбувалось потенційне нарощування конфлікту, як це є зараз.

Киричевський відповів, чи справді Іран може атакувати дронами Каліфорнію: дивіться відео

Як Трамп може використати потенційну атаку Ірана по території США?

Експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи", військовий експерт Тарас Жовтенко розповів, що навряд "Шахеди" можуть долетіти до Каліфорнії з території Ірану. Однак є дуже багато технологій того, як можна запустити дрони. Наприклад, із контейнерів на контейнеровозах. Утім Трамп очевидно не переймається такими речами, ба навіть він, певно, й не думає про те, що це можливо.

"Утім Трамп може оголосити воєнний стан на якійсь частині території США через іранську загрозу. Тому заліт "Шахедів" на територію США може ідеально вкластись у такий потенційний план Трампа. Якщо це відбудеться якнайближче до виборів, якщо в республіканців, представників MAGA буде критичний стан, то це дозволить Трампу розвернути ситуацію на 180 градусів", – зазначив експерт із міжнародної безпеки.

Він продовжив, що в такому разі він може скасувати вибори, аргументуючи це безпекою громадян США, недопущенням другого Перл Гарбору тощо. А що буде потім, то вже питання майбутнього, оскільки Трамп уже заявляв, що США можуть воювати з Іраном скільки завгодно. Такий сценарій виглядає реальним, адже під час однієї з зустрічей із Зеленським Трамп дуже цікавився, чому Україна не може провести вибори.

Жовтенко припустив, як Трамп може використати потенційну атаку Ірана по території США: дивіться відео

Що буде, якщо Іран атакує Європу?

Політолог Олег Саакян натомість висловив думку, що Іран здатен атакувати Європу. Зараз режим, який постачав Росії зброю для війни проти України, який збив український літак, говорить про те, що Європа проявляє байдужість. Рівень цинізму цієї заяви зашкалює. Утім іранський режим хоче налякати, підняти ставки та показати, що війна може розповзатись далі на терена Європи.

Я не думаю, що ця лякалка буде зараз ефективною, тим паче, якщо Іран так хоче тиснути на США. Щодо цієї війни позиція Європи чітка. Вона не солідарна зі США. Тому звинувачення на адресу Європи – це просто внутрішня іранська пропаганда. Це робиться для того, щоб показати, мовляв, Іран воює з усіма. Так, в іранців є ракети, які можуть дістати до європейського континенту, й теоретично вони можуть ударити,

– підкреслив політолог.

Утім, він додав, що практичного сенсу в цьому немає ніякого. Після першого подібного удару європейські країни ввійдуть у війну. Тоді за таких умов в іранського режиму немає жодного шансу вийти без поразки з цієї війни. Нічого хорошого спікерам режиму, які виходять із такими заявами, не світить. Вони самі розуміють, що це лише слова, й такими вони й залишаться.

Саакян сказав, що буде, якщо Іран атакує Європу: дивіться відео

Останні події у війні на Близькому Сході: коротко