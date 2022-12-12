Значний дефіцит потужності: в Укренерго розповіли про ситуацію зі світлом на сьогодні

В енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності, ситуацію ускладнюють й погодні умови. В усіх областях можливі аварійні відключення світла.

Минулого тижня Росія здійснила три атаки

В Укренерго зауважили, що ворог продовжує нищити енергосистему нашої країни масованими ракетними ударами.

Увага На Полтавщині через негоду можуть повернутися аварійні відключення світла

Станом на ранок 12 грудня в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності. За минулий тиждень енергосистема зазнала три російські атаки,

– йдеться у повідомленні.

Мова про ракетну атаку 5 грудня, яка стала уже 8-ю масованою, а також про дві локальні атаки артилерією та безпілотниками на Півдні та Сході країни у вихідні.

Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, за оцінками Укренерго, наразі не дозволяють повною мірою використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи.

Якою є ситуація на Одещині

В Одеській області ситуація все ще складна, в Укренерго повідомили, що відновлення живлення споживачів триває.

Зазначають, що через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються поганою погодою (поривчастий вітер з мокрим снігом). Але енергетики докладають максимум зусиль для покращення ситуації.

Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до кожного обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Для дотримання лімітів діють обмеження споживання,

– йдеться у повідомленні.

Водночас при перевищенні доведених лімітів, обленерго будуть вимушені застосовувати аварійні відключення. Деталі щодо обмежень споживання та аварійних відключень – можна прочитати у нашому матеріалі тут.

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