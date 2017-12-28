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Знахабнілі орлани Аляски: чому до хижих птахів зневажливо ставляться "як до голубів" (фоторепортаж)

22:06, 28 грудня 3901 Читать новость на русском

Мешканці Датч Харбора на Алясці розповіли виданню Wired про настирливих орланів, які заполонили регіон – на Алеутських островах мешкає понад 500 птахів. Вони нападають на рибальські судна, копирсаються у смітті і виривають пакети з продуктами у перехожих. Місцеві називають їх "голубами Датч Харбора".

Корі Арнольд живе в Портленді, проте рибалить на Алясці. Вперше він помітив орланів 14 років тому – вони заполонили човен, на якій виловлювали крабів. Птахів привабили розкидані залишки видобутку.

Після цього Арнольд провів останні 10 років, фотографуючи місцеве населення і спостерігаючи за орланами. Вони не становлять небезпеки, хоча виростають досить великими і мають гострі кігті.

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Професор дикої природи Фолк Хьюттман, розповів, що орланів приваблюють ферми, звалища і надмірний вилов риби і вони стають "дотаційними хижаками". Місцеві жителі нічого не можуть із цим вдіяти – насильство щодо орланів є серйозним злочином. Все, що вони можуть – триматися від птахів подалі і частіше мити обгиджені птахами вікна.

Це ще одна з причин, чому до орланів тут ставляться не інакше, як до голубів.

Теги: Фотоновини світ тварин
Джерело: 24 Канал
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